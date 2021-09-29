صور.. الجيزة تستقبل العام الدراسى الجديد بـ 71 مدرسة جديدة

جدة - نرمين السيد - تستقبل محافظة الجيزة العام الدراسى الجديد بدخول 71 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة.. إذ أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المدارس تبلغ تكلفتها 660 مليون، بإجمالى 1724 فصلاً دراسيًا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.





وأضاف المحافظ أنه سيتم دخول 41 مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة تقديرية حوالى 490 مليون جنيه بإجمالى 1182 فصلاً دراسيًا و26 مدرسة توسعات تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية بحوالى 129 مليون بإجمالى 501 فصل، بالإضافة إلى 4 مدارس إحلال كلى وجزئى وتعلية بتكلفة تقديرية حوالى 41 مليون جنيه بإجمالى 41 فصلاً دراسيًا.

أكد المحافظ تنفيذ التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، لافتًا إلى توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من إرتداء للكمامات وتحقيق التباعد ومنع تواجد الباعة الجائلين والاشغالات بمحيط المدارس ورفع أى مخلفات أولاً بأول.

أشار راشد إلى أن العام الحالى سيشهد لأول مره دخول 31 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة فى إطار سعى الدوله نحو رفع كفاءة المنظومة التعلمية بالقرى.

وقال المحافظ إن المدارس ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس.

وشدد على رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسى الجديد.