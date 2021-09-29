معيط: أول أكتوبر بدء التشغيل الإلزامى لنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، آخر المستجدات الخاصة بنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI.. خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.





وأشار الدكتور محمد معيط، خلال الاجتامع، إلى مراحل تنفيذ وتشغيل نظام التسجيل المُسبق، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يكون التشغيل الالزامى للمنظومة مطلع شهر أكتوبر المقبل، كما عرض موقف تسجيل الشركات لإصدار شهادات ACID.

وتطرق وزير المالية إلى إحصائيات الشركات المصدرة والمستوردة خلال العام الجارى، وموقف تسجيل الشركات والحسابات الإلكترونية على منظومة النافذة الواحدة للتجارة المصرية العابرة للحدود "نافذة"، كما عرض احصائيات لعدد الشركات المسجلة على منصة CargoX.

واستعرض وزير المالية الحملة الإعلانية والدعائية للمنظومة فى وسائل الاعلام العالمية، والتى تضمنت صحيفة "Financial Times" ومجلة "The Economist"، ووكالة الصحافة الفرنسية "AFP"، وموقع "Forbes"، لاستهداف المجتمع التجارى والصناعى الدولى، خاصةً الشركات متعددة الجنسيات.