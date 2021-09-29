صور.. مدارس «مصر الخير» للتعليم المجتمعى تتألق فى قلب صحراء مطروح

جدة - نرمين السيد - وأعرب خالد شعيب عن سعادته البالغة بزيارته للمدرسة التى تقع فى قلب الصحراء وتخدم بعض أهالى مطروح، مشددا على أهمية إقامة المدارس المجتمعية التى تعود بالنفع على الأهالى وتوفر فرص تعليمية جيدة للطلاب بالقرب من محل إقامتهم، بنا يساعد فى القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم وخصوصا للفتيات.

وكلف محافظ مطروح مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بدراسة إمكانية انشاء مدرسة تعليم أساسى لخدمة الطلاب فى تلك المنطقة استجابة لرغبة الطلاب، لاستمرار تواجدهم داخل المنظومة التعليمية ومواجهة الحد من التسرب وأن المحافظة لديها 246 مدرسة مجتمعية بجميع مراكز المحافظة، معربا عن أمله فى انشاء المزيد خلال الفترة المقبلة، بالتعاون وزارة التربية والتعليم وشراكة المجتمع المدنى.



وشارك فى الزيارة التفقدية نهاد مجدى مدير التعليم المجتمعى بمؤسسة "مصر الخير" ممثلى محافظة مطروح.

وخلال الزيارة للمدرسة بعد تطويرها استمع محافظ مطروح لبعض الفقرات، التى قدمها طلاب المدرسة من فقرات مسرحية وإنشاد والقاء شعر، كما استمع لشرح من الميسرات حول سير اليوم الدراسى وشاهد لبعض الانشطة التى يمارسها الطلاب وأبدى سعادته الكبيرة بالمستوى الذى ظهر بها الطلاب والذى يعد أحد ثمار وإنجازات التعاون بين المحافظة ومؤسسة "مصر الخير".



ووجه محافظ مطروح الشكر لمؤسسة "مصر الخير "وعلى رأسها فضلية الدكتور على جمعة وكل القائمين على العمل بها، قائلا "مصر الخير" دائما تقدم الخير لأهالى مطروح، مؤكدا سعادته بتفقد المدرسة وتواجده بين الطلاب، وكذلك فخره بالمستوى التعليمى الراقى الذى ظهر به الطلاب ويضاهى اى مدرسة تعليم أساسى سواء كانت تجريبية او خاصة.

وأشار الى أن أوجه التعاون بين المحافظة ومؤسسة "مصر الخير" متعددة وكثيرة ولا تتوقف عن حد مدارس التعليم المجتمعى بل يمتد ليشمل تقديم المساعدات الإنسانية فى قطاعات الصحة والتعليم ورفع كفاءة المنازل وحفر الآبار وتجهيز العرائس ودعم شركة المياه وتطوير الحضانات وتوزيع المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية وأدوات تطهير وتعقيم وأجهزة تنفس صناعى ومحو الأمية.

وقالت نهاد مجدى مدير قطاع التعليم المجتمعى بمؤسسة "مصر الخير" أن المؤسسة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمى للأطفال المتسربين من التعليم فى مختلف المناطق المحرومة لهم والمساهمة فى إنشاء منظومة تعليمية متطورة تبنى جيلا مبتكرا مبدعا منتجا منافسا.

وأضافت أن محافظة مطروح تضم 98 مدرسة تعليم مجتمعى، تضم 3.777 طالبا وطالبة، منهم 2.051 من الإناث، و1.726 من الذكور.



ووجهت الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على دعمها اللامحدود لكافة مجالات وقطاعات التنمية بمؤسسة" مصر الخير" وبصفة خاصة قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الدعم الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى ساهم بشكل كبير فى نجاح المشروع والتوسع فيه، فضلا أن هذا الدعم كان له مردود إيجابى فى نفوس الطلاب والطالبات، وشجعهم على الالتحاق بتلك المدارس والاستمرار فيها.

ووجه الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير إن التعليم المجتمعى يتيح فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسى أو الذين تسربوا منه فى المرحلة العمرية من 6 إلى 14 عاما بالمناطق المحرومة، موضحا أنه أحد صيغ التعليم النظامى المرن الذى يتناسب مع احتياجات المجتمع لضمان التزام جميع الأطفال ممن هم فى سن الإلزام المدرسى خصوصا الفتيات بالذهاب إلى المدرسة، موضحا أن الأطفال يقبلون فى الصفوف الدراسية المختلفة تبعا لقدرتهم الدراسية والتعليمية وينتقلون بين الصفوف تبعا لسرعة تقدمهم الدراسى وبدون معوقات إدارية.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير تدخلت للاسهام فى حل مشكلة التسرب من التعليم، إذ بدأت بفتح 82 مدرسة عام 2010 ووصل عدد مدارس التعليم المجتمعى عام 2021 لنحو 1.012 مدرسة، موزعين فى 11 محافظة، تضم أكثر من 31 ألف طالب وطالبة 60 % منهم من الفتيات، بواقع 61 مدرسة بمحافظة أسوان تضم 1.640 طالبا وطالبة، و75 مدرسة فى محافظة الأقصر تضم 2.125 طالبا وطالبة، و99 مدرسة فى قنا تضم 2.809 طلاب، و177 مدرسة فى سوهاج تضم 5.231 طالبا وطالبة، و187 مدرسة فى أسيوط تضم 6.147 طالبا وطالبة، و91 مدرسة فى المنيا تضم 2.673 طالبا وطالبة، و87 مدرسة فى بنى سويف تضم 2.583 طالبا وطالبة، و82 مدرسة فى الفيوم تضم نحو 2.498 طالبا وطالبة، و54 مدرسة فى كفر الشيخ تضم 2.015 طالبا وطالبة، ومدرسة فى الغربية تضم 35 طالبا وطالبة، و98 مدرسة فى مطروح تضم 3.956 طالبا وطالبة.

وأضاف أن المشروع ساهم فى توفير فرص عمل لنحو 2.500 ميسرة وأكثر من 100 وظيفة للسائقين وعمال صيانة وأكثر من 100 وظيفة غير مباشرة.