مدبولي يشدد على الإسراع بتطعيم جميع العاملين فى قطاع التعليم مع الحفاظ...

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد، في إطار حرص الحكومة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية، والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحرص على بذل أعلى درجات التنسيق استعدادًا لعام دراسى جديد آمن لأبنائنا الطلاب، وكافة المشاركين فى العملية التعليمية سواء الجامعى أو قبل الجامعى.

وشدد رئيس الوزراء ضرورة العمل على الإسراع بتطعيم جميع العاملين فى قطاع التعليم، وكذا طلاب الجامعات، مع ضرورة الحفاظ فى الوقت نفسه على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الاجتماع، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار استعداد كافة الجامعات والمعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذى سيبدأ يوم السبت الموافق التاسع من شهر أكتوبر المقبل، موضحاً أنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 700 ألف من منتسبى الجامعات، ما بين أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، والطلاب، حيث وصل معدل تلقى الجرعات إلى 36 ألف جرعة يومياً بالجامعات على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية لمختلف الفرق، والتأكد من انتظام كافة العاملين فى قطاعات التعليم العالى، مع الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى قرب الانتهاء من أعمال مكتب التنسيق لهذا العام، حيث تم اتمام إجراءات التنسيق لحوالى 580 ألف طالب من طلاب الشهادات الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بالإضافة إلى 240 ألف طالب من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستمرار في الترتيب والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، في التعليم ما قبل الجامعي، في التاسع من أكتوبر المقبل بشكل نظامي، وبحضور كامل، لافتاً فى هذا الصدد إلى مواصلة جهود توفير لقاح كورونا للمعلمين والإداريين، والتنسيق مع مديري المديريات بكافة المحافظات، للتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا لضمان سلامة كل القائمين على العملية التعليمية.

وأوضح شوقي أن الوزارة خاطبت كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس من أجل تعميم الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد التي أقرتها الوزارة وتوزيعها على الإدارات والمدارس، مع التوجيه بتشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، استعدادًا للعام الدراسى 2021/2022، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.