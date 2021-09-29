جامعة القاهرة تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لأمراض القلب بالتعاون مع مستشفى...

تحتفل جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي لأمراض القلب بالتعاون مع مستشفى وادي النيل، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ، والدكتور مديرعام مستشفى وادي النيل، حيث سيتم ليلًا إنارة مبنى قبة الجامعة ومستشفى قصر العيني باللون الأحمر تضامنًا مع مرضى القلب وفي إطار احتفال منظمة الصحة العالمية يوم 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب بهدف التوعية ضد المخاطر التي تتسبب فيها أمراض القلب وخفض معدل انتشارها حول العالم.

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