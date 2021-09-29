/652480/نواب-البرلمان-يتحدثون-عن-أولوياتهم-التشريعية-بدور-الانعقاد-المقبل-محسب-العمالة-غير-المنتظمة-والمصريين-بالخارج-في-المقدمة-والبيومي-قانون-الأحوال-الشخصية-في-حاجة-للحسم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للانعقاد يوم 2إكتوبر المقبل لانطلاق دور الانعقاد الثانى فى الفصل التشريعى الأول، ومن ثم وفق اللائحة الدخلية لمجلس النواب فى المادة 18، توجد ضوابط حاسمة بشأن خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

وأكد النواب أن هناك العديد من القواينن المنتظر حسمها بدور الانعقاد الثاني بمجلس النواب، وعلى راسها العمالة غير المنتظمة والاجراءات الجنائية والاحوال الشخصية.

أيمن محسب: العمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج من أولوياتى بدور الانعقاد الثانى

أكد النائب أيمن محسب، عضومجلس النواب، أن قانوني العمالة المنتظمة وغير المنتظمة والإيجار القديم على رأس إجندته التشريعية خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، من خلال توفير معاش مناسب.

وأكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لتحيا مصر، على إهتمامة بمحور المصريين بالخارج، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون بشأن المصريين بالخارج،يكفل الحماية للمواطن فى الخاج مقارنة بحقوقه فى الداخل داخل، فضلا عن عدم المساس بأي مصري فى الخارج دون ردع.

وأشار أيمن محسب ،عضو مجلس النواب، إلى المحور الثالث، وهو أهمية تسجيل الاثار المصرية بالخارج، موضحا أن هناك عدد من الدول مثل امريكا والصين أصبحت تنتج آثار مصرية منها ابو الهول، وذلك بسبب عدم وجود ملكية فكرية حقيقية عالمية.

وثمن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الجهود التي يقومك بها الرئيس السيسي، من خلال رفع سقف طموح المصريين عاليا، مؤكدا أن مجلس النواب اصبح يلهث للشعب المصري لتحقيقة أمالة وطموحاته، لافتا إلى المشروعات التنموية القومية إضافة إلى مشروعات الاسكان والبناء التي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ميرفت عبد العظيم: قانون المسئولية الطبية على راس أولويات صحة النواب

وقالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية علي رأس أولويات اللجنة الصحية في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأكدت النائبة ميرفت عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج” أن قانون المسئولية الطبية من القوانين الهامة التي ينتظرها جموع الأطباء بالإضافة إلى المرضى أيضا، وذلك لأنه يتكفل بحفظ حقوق كل منهم.

وعن المبادرات الرئاسية التي اهتمت بصحة المواطنين قالت النائبة ميرفت عبد العظيم أن المبادرات الرئاسة لدعم الصحة في مصر جزأ لا يتجزأ من نسيج الخدمة الصحية في مصر، وبالأخص مبادرات 100 مليون صحة للكشف علي مرضي فيروس سي، والتي لاقت أشادت والتي أشادت بها كل المنظمات الدولية.

جيهان البيومي: قانون الأحوال الشخصية على رأس أولويات مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني

تحدثت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه أجندتها المرتقبة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم، موضحة اهتمامها بملفات قضايا المرأة ومشاكلها خصوصا المرأة المعيلة بالاضافة إلى التطرق إلى مشاكل الاحوال الشخصية الخاصة بالمرأة والطفل، ومحو الأمية لدى المرأة، مؤكدة أن قانون الاحوال الشخصية من القوانين الهامة التي تحتاج إلى سرعة حسم لذلك سيكون على رأس اولويات البرلمان.

وأضافت البيومي في تصريحات خاصة أنها تضع في اولوياتها خلال دور الانعقاد الثاني العمل على تقديم مقترح لتعديل اللوائح المالية لاساتذة الجامعات، إضافة إلى وضع حلول لمشاكل الحاصلين على الماجستير والدكتوراه .

وأضافت النائبة جيهان البيومي ، أنه سوف يتم العمل على الاستفادة من قدرات الشباب وخصوصا في التطوع، حيث ان هذا الأمر يأتي تماشيا فكرة ورؤى الدولة المصرية والجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس واطلاقه عام 2022 عام المجتمع الاهلى والتطوع.

هذا ونصت المادة 18 من اللائحة الداخلية بأن يضع مكتبُ المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها. ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة.