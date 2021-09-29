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جهود مكثفة لمتابعة جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسي بالبحيرة «صور»

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البحيرة - عصام النجار 0 تبليغ

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نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظه البحيرة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، حملات مكثفة للمرور على المدارس لمراجعة إستعدادات المدارس للعام الدراسي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث تم المرور على ١٢٨مدرسة بالإدارات التعليمية بـ ببندر ومركز دمنهور - والنوبارية- الدلنجات - ابو حمص - الرحمانية - التحرير- شبراخيت ، وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بنواحي الأمن والسلامة ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة من دهانات وصيانة أثاث وكهرباء وسباكة والتخلص من أي تشوينات أو رواكد ومتابعة توريد الكتب المدرسية .

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جهود مكثفة لمتابعة جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسي بالبحيرة

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد بجميع الإدارات التعليمية والمدارس والوحدات المحلية لإستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج المدارس لمراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياة والنوافذ والأثاث والفصول الدراسية والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية .

محافظ البحيرة يفتتح معرض منتجات المدارس الزراعية

وأكد محافظ البحيرة ، إن المعرض يأتى فى إطار توجهات الدولة، لتوفير السلع الأساسية بالأسعار الاقتصادية لمواجهة الغلاء ورفع المعاناة عن كاهل محدودي  الدخل ، مشيرا إلى أهمية التعليم الفنى فى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل حيث ظهر ذلك جاليا من خلال المنتجات التى يقدمها المعرض والمدارس الفنية بنطاق المحافظة والتى تعكس مدى التدريب والجهد لإعداد الطلاب وتاهيلهم وطرح منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مع أعلى المنتجات وبأسعار مخفضة.  

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محافظ البحيرة يفتتح معرض منتجات المدارس الزراعية 

حيث تفقد المحافظ أقسام المعرض والتي تضم منتجات الآلبان ( الجبن ، الزبادي )  المربات ، المخللات ، الدواجن ،  العصائر ، الخضر و الفاكهة ) ، مشيدا بمستوى وجودة المنتجات المعروضة وأسعارها التنافسية. 

ووجه المحافظ بالتوسع في فتح منافذ مماثلة بجميع المراكز ؛ لخدمة مواطني المحافظة.

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والمعرض مستمر لمدة أسبوع ويفتح أبوابه للجمهور من العاشرة صباحا وعلى مدار اليوم.  

رافق المحافظ خلال الافتتاح ، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد ، والأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم ، والأستاذ محمود الزرقا مدير عام التعليم الفنى ، وعددا من  أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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