/652487/تنفيذ-أكثر-من-8000-مشروع-بـ-6-مراكز-بالبحيرة-في-حياة-كريمة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة هى مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بـ ٦ مراكز بالبحيرة وأشار محافظ البحيرة أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة بواقع ٨٠٢١ مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية بمراكز دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع . تنفيذ أكثر من 8000 مشروع بـ 6 مراكز بالبحيرة في حياة كريمة وتابع المحافظ بعض الأعمال الجاريه ضمن المبادرة بمركز ابو المطامير تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومنها انشاء المجمع الخدمى ، المجمع الزراعى والمجمع الطبى بقرية زاوية صقر، ومدرسة زاوية سالم ، سكينة الحلوجى ، التشطيبات الداخلية والخارجية بمدرسة مالونا للتعليم الاساسى، مدرسة الشهيد مصطفى عبد الوهاب الإعدادية بقرية تروجى بأبو المطامير بالإضافة إلى اعمال التكاسي و الميدة الخرسانية على المصرف العمومى بقرية زاوية صقر، شبكات الانحدار و محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحى بقرية الحلاوجه بزاوية صقر بمركز ابو المطامير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنفيذ أكثر من 8000 مشروع بـ 6 مراكز بالبحيرة في حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.