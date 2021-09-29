تعلن شركة كاش للتمويل متناهي الصغر عن فرص عمل للانضمام لفريق العمل في فروع سمالوط - بنى مزار وأبو قرقاص، -وذلك بمتطلبات مؤهل عالي وتوافر مهارات التواصل والقدرة علي العمل داخل فريق العمل والقدرة علي العمل الميداني.

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وتعتبر أهم المميزات الخاصة بالوظائف المطلوبة مرتب ثابت مجزي ونظام للعمولة متميز ومنفرد وحوافز ربع سنوية وبرامج متخصصة للتدريبات لرفع كفاءات العاملين و خبراتهم وفرص الترقي في الهيكل الإداري للشركة وتأمين (اجتماعي - طبي - حياة ).

فرص عمل بشركة كاش للتمويل متناهي الصغر

وأعلنت شركة كاش للتمويل متناهي الصغر أنه يتم إرسال c.v عن طريق ايميل: [email protected]، وواتس اب: 01066766314، او يتم تسليمة باليد في مكتب المنيا الكائن في54 شارع ابن خصيب اعلي سى كشرى – الدور الرابع – المنيا ، وذلك وفق أيام العمل: من الاحد الي الخميس من ٩ص: ٥م.

وجاءت الوظائف المطلوبة كالتالي:

1- مدير فرع خبرة لا تقل عن 5 سنوات 2- رئيس فريق خبرة لا تقل عن 3 سنوات 3- أخصائي اول تمويل خبرة لا تقل 2 سنوات 4- أخصائي تمويل خبرة وحديث التخرج 5- مراجع داخلي ومدخل وبيانات خبرة بالعمل على برامج الكمبيوتر