طبيب الزمالك يكشف سبب استبعاد عبد الشافي عن صفوف المنتخب

وقال أسامة في تصريحات لقناة الزمالك :” عبد الشافى لم يتعرض لإصابة جديدة فى الركبة، وكان يعانى من إصابة منذ فترة وقبل أن يتعرض للإصابة فى عظمة الترقوة “الكتف”.

وشدد محمد أسامة على أنه يضع برنامجا خاصا للتعامل مع اللاعبين بعد سن الـ 30 أو 35 عامًا، مضيفا أن هناك اتفاقا مع عبد الشافى على استغلال فترات التوقف للقيام ببرنامج علاجى “حقن” وفقا للبروتوكولات التي نتبعها معه.

وقال أسامه : “خلال فترة التوقف السابقة لم يتوقع عبد الشافى انضمامه للمنتخب لكنه فوجئ بضمه ولم نتمكن من القيام بالبرنامج العلاجى، وعندما عاد تحدثت معه وأخطرته بضرورة تنفيذ البرنامج فى التوقف المقبل ورحب اللاعب خاصة وأنه سيحصل على راحة لمدة خمسة أيام بعد الحقن “.

أضاف أسامة: “بعدما تم الإعلان عن قائمة المعسكر المقبل وجدنا عبد الشافى ضمنها، وتحدثت مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب وشرحت له الحالة، وتحدث الطبيب مع وائل جمعة مدير المنتخب وشرح وجهة النظر وأرسلت تقريرا طبيا بحالة اللاعب وتقبل الجهاز الفني خروج اللاعب من القائمة لتنفيذ البرنامج العلاجي بدون أي مشكلة”.

أكد حسام المندوة، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن ما حدث في اللقاء الختامي في بطولة الدوري المصري، كان غيريباً، وهناك علامات إستفهام حول هذا الأمر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" عند دخول لاستاد بترو سبورت، لم أتمكن من الدخول بشكل هادئ، بالرغم من وجود غسمي في الكشف الخاص بالحضور".

وتابع" شيكابالا لم يقم بغثارة جماهير الزمالك خلال لقاء البنك الأهلي الختامي، ولا افهم ما الذي حدث من أحمد مجاهد تجاه شيكابالا".

محمد أوناجم وسيف الدين الجزيري

وزاد" أموال الإشتراكات داخل نادي الزمالك وصل لمبلغ جيد حتى الأن وليس ما يتم نشرة على وسائل التواصل الإجتماعي، ولا أستطيع تطبيق جميع اللوائح بسبب عدم وجود جمعية عمومية".

وأردف" فصل العضوية في نادي الزمالك كنا قد تحدثنا أن تكون 5000 جنية، ولكن تم رفض الإعتراف بهذا الأمر، بسبب عدم وجود جمعية عمومية".

وواصل" لا اريد الحديث عن الأرقام الخاصة بالغشتراكات، ولكنها تخطت حاجز الـ 20 مليون، ولا نعمل بشكل جيد وهادئ حاليا، ولا نستطيع العمل بشكل جيد مع الأمر، وجماهير نادي الزمالك هي الداعم للنادي".

واختتم" هناك آليات يتم إتباعها من أجل التبرع لنادي الزمالك، ونقترب من الإنتهاء من تعاقد أشرف بن شرقي، والمشكلة حالياً هي الشرط الجزائي مع اللاعب، وأتمنى أن يتم نهايتة في أقرب وقت".