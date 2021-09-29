/652470/القبض-على المتهمين-بالتعدي-على-شاب-في-البدرشين

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، غموض تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإلكترونية بشأن تعدي 3 أشخاص على شاب بالجيزة، بإحدى القرى بدائرة قسم شرطة البدرشين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على المتهمين بالتعدى على شاب في البدرشين

تفاصيل الجريمة

بالفحص والأنتقال أتضح أنه بتاريخ 26 الجارى تعرض الشاب المذكور لواقعة تعدى من قِبل «3 أشخاص ، مقيمين بدائرة القسم » بسبب خلافات حول الجيرة، قام على إثرها المشكو فى حقهم بالتعدى عليه مما أدى إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

سلاح أبيض «مطوة»

بعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة أمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض «مطوة»، وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري بقصد الإتجار بمدينة نصر وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، فقد نجحت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة حال متابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم في القبض على أحد (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) خلال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلاً سيارة «ملكه» وبحوزته «فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، كمية من مخدر الحشيش، 2 هاتف محمول».

وبمواجه المتهم أمام رجال المباحث إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.