/652476/لطيفة-تحتفل-بتولي-سيدة-رئاسة-الحكومة-لأول-مرة-في-تونس-والعالم-العربي

احتفلت المطربة التونسية لطيفة بتولى رئاسة حكومة بلدها تونس سيدة في سابقة من نوعها، وحرصت على تهنئة السيدة نجلاء بودن بالمنصب الجديد.

دوت الخليج يرصد تعليق لطيفة على تولي سيدة لأول مرة رئاسة حكومة تونس.

لطيفة تعلق على تولي سيدة رئاسة حكومة تونس

غردت لطيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: "‏لأول مرة فى تاريخ تونس والعالم العربى رئيسة حكومه امرأه، موش غريب على بلد فيها وزارة للمرأة".

وتابعت: "السيدة نجلاء بودن بالتوفيق لك ولبلادي الغالية ثقتى كبيرة فى شعبنا.. ‎يحيا الشعب ‎تونس".

لطيفة تنعي المصور حبيب هميمة بكلمات مؤثرة

وعلى الجانب الآخر، حرصت المطربة لطيفة على نعي المصور التونسي حبيب هميمة، والذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.

نشرت لطيفة صورة حبيب هميمة عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتبت متأثرة: "رحيلك وجعني يا أغلي وأطيب حبيب".

وتابعت: "رحلت معاك ذكريات كثيرة حلوة ومرة.. الله يرحمك وينعمك ويصبر أهلك".

السيرة الذاتية لحبيب هميمة

و هميمة هو أحد صنّاع ذاكرة الشعب التونسي فقد خلّد ضمن نسق أيقوني أجمل اللحظات وأقساها وأغربها، التي يعود إليها القاصي والداني للبحث والقراءة والتأمل و أعماله التي تعدّ بآلاف الصور المنجزة بتقنيات مختلفة ومحامل ورقية متنوعة بأن نحوّلها إلى خطاب تاريخي وأن تدرس سيمائيًا حفاظًا على الذاكرة الاجتماعية للشعب التونسي.

هجوم الجمهور على لطيفة بسبب أغنية يحيا الشعب

تعرضت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي لانتقادات كبيرة بسبب أغنية جديدة بعنوان "يحيا الشعب" تؤيد فيها القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد

وشبه البعض أغنية لطيفة الجديدة بالأغاني التي كانت تروج لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فيما اعتبرها آخرون "نسخة تونسية" عن أغنية "تسلم الأيادي" المصرية.

وتعرض الأغنية مشاهد لتونسيين يحتفلون بالقرارات الأخيرة للرئيس سعيد، كما تتضمن عبارات من قبيل "يحيا الشعب يسقط كل عدو الشعب. تونس الخضرا بلدي الحرا واللي موش عاجبو على برا".

وانتقد هشام العجبوني النائب عن حزب التيار الديمقراطي أغنية لطيفة، مطالبا بعدم الرجوع إلى أغاني من قبيل "بالأمن والأمان يحيا هنا الإنسان" التي تحتفي بنظام بن علي أو محاولة إيجاد نسخ تونسية من "تسلم الأيادي".