/652482/علاء-نبيل-أرفض-تواجد-أحمد-حسن-كوكا-مع-منتخب-مصر-وكارلوس-كيروش-مازال-يبحث-عن-التشكيلة-المناسبة-للفراعنة

أكد علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن الجماهير المصرية كانت حزينة بسبب مستوى منتخب مصر مع حسام البدري خلال الفترة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" كارلوس كيروش قرر تواجد نفس القائمة التي كانت متواجدة مع حسام البدري خلال التجمع الماضي، بإستثناء المهدي سليمان واللاعبين الموقوفين".

وتابع" كارلوس كيروش شاهد مبارتي الأهلي وطلائع الجيش وايضا مع إنبي، ومباراة بيراميدز وسموحة، ولن يستطيع الوقوف على حاله جميع اللاعبين خلال فترة قصيرة".

وزاد" هناك علامات إستفاهم على قائمة المحترفين من الخارج ودائما يتواجد نفس عدد اللاعبي في كل مرة، والأفضل في المحترفين فقط النني وصلاح وأحمد حجازي".

وتابع" لا أحب تواجد أحمد حسن كوكا مع منتخب مصر، ولم يتواجد بشكل أساسي مع المنتخب، ويتواجد محمد شريف ومصطفى محمد في مركز المهاجم الصريح".

وواصل" مصر تتكلف بمبالغ كبيرة مقابل تواجد كوكا مع الفريق في كل تجمع، ولا يشارك وترتيبة الثالث في القائمة، وأرفض تواجدة لأنه لا يلعب بصفة أساسية".

وائل جمعة يحسم موقف مصطفى محمد من التواجد مع منتخب مصر.. ويتحدث عن أهمية تواجد الجماهير

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن منتخب مصر سيجتمع يوم 28 أكتوبر القادم لبدأ معسكر الإسكندرية استعدادا لمباراة ليبيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "جمهور التالتة" سيتم الإعلان عن قائمة منتخب مصر يوم 1 أكتوبر، والجهاز الفني سيختار عدد 24 لاعب لمباراة ليبيا".

وزاد" مصطفى محمد ليس عليه أي عقوبات من الجهاز السابق، ولم نرى أي عقوبات منذ تسلم مهمة منتخب مصر، وتواصلت مع اللاعب شخصياً ولم يحدث أي إثباتات تفيد بعقاب اللاعب مع منتخب مصر".

علاء نبيل يتحدث عن أحمد حسن كوكا

وتابع" أزمة مصطفى محمد أخذت أكبر من حجمها، ومن يتحدث عنها كثيراً يريد إسقاط منتخب مصر، وهذا الأمر تم إغلاقة نهائياً ونريد التركيز خلال الفترة القادمة فقط".

وزاد" كارلوس كيروش يجتمع مع الجميع، ويهتم بجميع التفاصيل، ويعلم جيداً أن الأداء الذي حدث للاعبين خلال كأس مصر طبيعي لأن هناك حاله إجهاد كبيرة، ولدينا مباراة مصيرية أمام ليبيا".

واختتم" كالوس كيروش يعلم جيدً أن الكرة المصرية تعاني من حاله إجهاد، ورسالتي للجماهير أننا معنا مدرب كبير وأن يثق الجميع في الإختيارات التي حدثت، ومنتخب مصر كبير وملك للجميع، وما يحدث في بطولة الدوري حالياً صعبللغاية ونريد معالجة الأخطاء لإراحة الجميع وأتمنى مساندة الجماهير لأن هذا سيحدث فارق كبير مع اللاعبين، وأسعى أن تكون مباراة ليبيا بحضور جماهيري".