/652486/علاء-نبيل-يجب-إبعاد-مصطفى-محمد-عن-منتخب-مصر-بسبب-إهانة-البدري-وإيقاف-الدوري-المصري-يسبب-إزعاج-لـ-كارلوس-كيروش

أكد علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، أنه يجب أن يتم تقليل الأعمار في منتخب مصر خلال الفترة القادمة، ومحمد شريف وأحمد ريان الأقرب لقيادة هجوم الفراعنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "أون تايم سبورتس"" لابد أن تكون العقوبات موحدة وليست على حسب الأهواء، وللنظر لعقوبة شيكابالا لاعب الزمالك بعد نهاية الدوري كانت الإيقاف، ومصطفى محمد لا يتم غيقافة فهذا الأمر خاطئ للغاية".

وزاد" العقوبات المالية لا تصح نهائيا ويجب أن يكون هناك عدل أمام الجميع، وما حدث مع شيكابالا يجب أن يحدث مع مصطفى محمد والقانون يكون ثابت وواضح أمام الجميع".

وأردف" كارلوس كيروش يسعى لتقليل السلبيات التي حدثت خلال الفترة الماضية، خاصة في مركز الظهير الأيمن، وأيضا الظهير الأيسر وبعد غياب محمد عبد الشافي".

وأضاف" إيقاف الدوري المصري وعدم تواجد مباريات أمر صعب للغاية، والأهم دائما أن يكون مستوى اللاعبين واضح وثابت، واللاعبون يعانو من الإجهاد".

وزاد" مركز الظهير الأيمن مع منتخب مصر به مشكلة كبيرة خاصة بعد عدم مشاركة محمد هاني مع النادي الأهلي، وكان لابد أن يتواجد أحمد فتحي مع قائمة المنتخب وكريم فؤاد لاعب الأهلي والعراقي لاعب المصري البورسعيدي، ولابد أن يتم تواجد أي لاعب مؤثر فقط ومباراة ليبيا لن تكون سهلة نهائيا، وبرادلي كان يستحق التواجد لفترة آخرى للحصول على بناء جيل جديد لمنتخب مصر".

واختتم" أحب مصطفى محمد ولكنني ضد تواجدة مع منتخب مصر، ولابد أن لا يمثل منتخب مصر خلال الفترة القادمة، لأنه تعدى على الجهاز الفني، ومهما كانت الحاجة الفنية للاعب لابد أن يتم إبعادة".

محمد صلاح: «ارحموا منتخب مصر» من شوقي غريب وهاني أبو ريدة.. والصداقات هي من تحدد المدربين

تحدث محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، عن قرار تعيين شوقي غريب مدرباً لمنتخب مصر الأولمبي وذلك بعد رحيلة عقب أولمبياد طوكيو.

وأضاف خلال تصريحاتت ليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس2" قرار عودة شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي غير جيد للغاية، من جانب أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم".

علاء نبيل يطلب إيقاف مصطفى محمد

وتابع" ارحمونا وارحمو الجماهير، كيف يعقل أن يتواجد وائل رياض شيتوس ومعتمد جمال وشوقي غريب، وهاني أبو ريدة، من غير المعقول أن تقف مصر على هؤلاء الأسماء فقط".

وزاد" كان من المفترض أن يرفض شوقي غريب هذه المهمة، ولكن لأن هاني أبو ريدة راضي عن غريب ومن أصدقائه المقربين، قرر أن يأتي للمنتخب من جديد، وكل المجموعة مقربة من أبو ريدة".