تجديد وصيانة وجلسة مُرتقبة .. البرلمان جاهز لـ دور الانعقاد الثانى

جدة - نرمين السيد - وبجلسة مجلس النواب، يتلو رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد، ثم كلمة ترحيب من رئيس المجلس، ثم كلمات من رؤساء الهيئات البرلمانية حال طلب الكلمة، ويتم دعوة اللجان للانعقاد لبدء انتخابات اللجان.

د.حنفى جبالى

وطبقًا للائحة المجلسين التى تتشابه فى القواعد العامة، تجرى انتخابات اللجان النوعية فى أولى جلسات دور الانعقاد، حيث يحدد الأعضاء رغباتهم الجديدة حال تغيرها، فى أول أيام الانعقاد، لتسجل لدى هيئة المكتب، وتعلن الكشوف الجديدة لأعضاء اللجان.

وتجرى انتخابات اللجان على منصب الرئيس والوكيلين إما فى اليوم ذاته أو اليوم الذى يليه بحسب ما يقره رئيس المجلس، وهو المرتقب أن يتم لمجلس النواب يوم السبت، ومجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبلين.

مجلس الشيوخ

من جانبه، كشف المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، تفاصيل استعدادات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 5 من شهر أكتوبر المقبل 2021.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، مع المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، والذى تناول الاستعدادات الخاصة ببدء دور الانعقاد الثانى للمجلس.

وقال أمين عام مجلس الشيوخ: الاستعدادات لدور الانعقاد الثانى، شملت إجراء بعض التجديدات فى القاعة الرئيسية الخاصة بالجلسة العامة، بالإضافة إلى تجديد ورصف الشوارع الداخلية حول المبنى داخل المجلس، مشيرًا إلى أن أعمال التجديد والصيانة والتطوير ستنتهى يوم الجمعة المقبل.

المستشار محمود عتمان

ولفت الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أنه من المتوقع أن يعقد مكتب المجلس اجتماعا قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، لمناقشة خطة عمل المجلس والأنشطة الخاصة بالمجلس وجدول الأعمال.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعقد المجلس جلسة ثانية يوم الأربعاء فى الأسبوع المقبل، بعد الجلسة الافتتاحية التى ستعقد الثلاثاء، لإجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس، ولكن ذلك لم يحسم بعد.. إذ تنص المادة (39) من لائحة مجلس النواب "يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس "المكون من رئيس المجلس والوكيلين" التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس".

وتنص المادة (42) "تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس".