30 وظيفة شاغرة بهيئة سكك حديد مصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مسابقة داخلية لاختيار أفضل المتقدمين من بين العاملين الدائمين بالهيئة لشغل 30 وظيفة سائق سيارة شاغرة بمناطق الهيئة المختلفة بالإدارة المركزية للخدمات العامة "قطاع الخدمات المشتركة" لمجموعة الوظائف الحرفية "حركة ونقل".





وأوضح بيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر، اليوم الأربعاء، عن شروط الالتحاق الواجب توافرها فى المتقدمين لشغل الوظائف وهى على النحو التالى:

1- أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين بالهيئة.

2- موافقة نائب رئيس مجلس الإدارة المختص.

3- إجادة القراءة والكتابة على الأقل.

4- أن يكون حامل رخصة قيادة سيارات "درجة أولى / ثانية / ثالثة".

على من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المطلوبة التقدم بطلب للوظيفة معتمد من رئيس الإدارة المركزية التابع لها.



- يرفق بطلب المتقدم للوظيفة ملف ورقى مشتمل على "صورة المؤهل الدراسى الحاصل عليه، صورة بطاقة الرقم القومى، صورة كارنيه إثبات الشخصية المصلحى، صورة رخصة القيادة السارية، بيان الحالة الوظفية معتمد".

- تطبق اللوائح والتعليمات المستديمة المعمول بها فى الهيئة.

- يتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الإعلان حتى بعد إعلان النتيجة.

- يتم تسلم طلبات التقديم لمدير عام عمليات الموارد البشرية بالمنطقة التابع لها المتقدم خلال الفترة من 2 أكتوبر 2021 حتى 14 أكتوبر 2021 برسم المهندس رئيس الإدارة المركزية لتنمية المواهب.