- 1/2
- 2/2
وأوضح بيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر، اليوم الأربعاء، عن شروط الالتحاق الواجب توافرها فى المتقدمين لشغل الوظائف وهى على النحو التالى:
1- أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين بالهيئة.
2- موافقة نائب رئيس مجلس الإدارة المختص.
3- إجادة القراءة والكتابة على الأقل.
4- أن يكون حامل رخصة قيادة سيارات "درجة أولى / ثانية / ثالثة".
على من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المطلوبة التقدم بطلب للوظيفة معتمد من رئيس الإدارة المركزية التابع لها.
- يرفق بطلب المتقدم للوظيفة ملف ورقى مشتمل على "صورة المؤهل الدراسى الحاصل عليه، صورة بطاقة الرقم القومى، صورة كارنيه إثبات الشخصية المصلحى، صورة رخصة القيادة السارية، بيان الحالة الوظفية معتمد".
- تطبق اللوائح والتعليمات المستديمة المعمول بها فى الهيئة.
- يتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الإعلان حتى بعد إعلان النتيجة.
- يتم تسلم طلبات التقديم لمدير عام عمليات الموارد البشرية بالمنطقة التابع لها المتقدم خلال الفترة من 2 أكتوبر 2021 حتى 14 أكتوبر 2021 برسم المهندس رئيس الإدارة المركزية لتنمية المواهب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 30 وظيفة شاغرة بهيئة سكك حديد مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.