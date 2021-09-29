مدبولى يشدد على الإسراع بتطعيم جميع العاملين فى قطاع التعليم

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسى الجديد، فى إطار حرص الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية، والحفاظ على الصحة العامة.





وأكد مدبولى أن هناك توجيهات دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحرص على بذل أعلى درجات التنسيق استعدادًا لعام دراسى جديد آمن لأبنائنا الطلاب، وكل المشاركين فى العملية التعليمية سواء الجامعى أو قبل الجامعى.

وشدد رئيس الوزراء ضرورة العمل على الإسراع بتطعيم جميع العاملين فى قطاع التعليم، وكذلك طلاب الجامعات، مع ضرورة الحفاظ فى الوقت نفسه على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الاجتماع، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار استعداد كافة الجامعات والمعاهد لاستقبال العام الدراسى الجديد، الذى سيبدأ يوم السبت الموافق التاسع من شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 700 ألف من منتسبى الجامعات، ما بين أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، والطلاب، حيث وصل معدل تلقى الجرعات إلى 36 ألف جرعة يوميًا بالجامعات على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية لمختلف الفرق، والتأكد من انتظام جميع العاملين فى قطاعات التعليم العالى، مع الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار عبدالغفار إلى قرب الانتهاء من أعمال مكتب التنسيق لهذا العام، إذ تم إتمام إجراءات التنسيق لحوالى 580 ألف طالب من طلاب الشهادات الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بالإضافة إلى 240 ألف طالب من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستمرار فى الترتيب والاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد، فى التعليم ما قبل الجامعى، فى التاسع من أكتوبر المقبل بشكل نظامى، وبحضور كامل، لافتًا إلى مواصلة جهود توفير لقاح كورونا للمعلمين والإداريين، والتنسيق مع مديرى المديريات بكل المحافظات، للتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا لضمان سلامة كل القائمين على العملية التعليمية.

وأوضح شوقى أن الوزارة خاطبت جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس من أجل تعميم الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد التى أقرتها الوزارة وتوزيعها على الإدارات والمدارس، مع التوجيه بتشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية، لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، استعدادًا للعام الدراسى 2021/2022، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.