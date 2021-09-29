/652492/واشنطن-تجدد-التزامها-بضمان-الأمن-المائى-لمصر-والرئيس-السيسى-لن-نقبل-الضرر-بمصالحنا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كل من بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومى الأمريكى، وأريانا برينجورت كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، ونيكول شامبين نائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

دوت الخليج

واشنطن تجدد التزامها بضمان الأمن المائى لمصر.. والرئيس السيسى: لن نقبل الضرر بمصالحنا

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم مناقشة مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، حيث أكد الرئيس من جانبه مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية، حيث إن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها.

مستشار الأمن القومي الأمريكي: ملتزمون ببذل الجهود لضمان الأمن المائي

وجدد "سوليفان" التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري، وذلك عل ى نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.