الجمعة المقبلة.. انطلاق فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة

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يعود مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي كاف، في نسخته الـ 9 بمشاركة أكثر من 50 فنانًا حول العالم، وينطلق المهرجان في الفترة من 1 إلى 22 أكتوبر المقبل، بعد توقفه مدة عامين بسبب جائحة كورونا.

دوت الخليج يكشف موعد انطلاق فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة

يضم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة العديد من العروض الفنية المتنوعة منها، عروض المسرح المعاصر، عروض موسيقية متنوعة، رقص معاصر، وفنون بصرية، بجانب العديد من العروض الفنية الأخرى.

فعاليات النسخة الـ 9 من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة

تتضمن فعاليات النسخة الـ 9 من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة هذا العام العديد من العروض الفنية، التي يقدمها أكثر من 50 فنانًا حول العالم من مصر، أوروبا، أمريكا، أمريكا اللاتينية، كما يقدم المهرجان هذا العام عروضًا بتقنية الواقع الافتراضي VR، إذ تتيح للمشاهد العيش في أجواء خيالية مُبدعة، كما يشمل البرنامج الموسيقي للمهرجان هذا العام، مزج موسيقى الراب والتراب بالتكنو والشعبي.

يدعم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة في نسخته الـ 9 مبادرة الفن للجميع، التي أطلقت في الدورة السادسة للمهرجان عام 2017، وهدفها إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع المختلفة للمشاركة بفعاليات المهرجان، كما يطلق المهرجان، حملة فن المشاركة، وهدفها توفير أكثر من 1500 تذكرة مجانية للمواطنين، بدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة، مؤسسة دروسوس، العديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى، وشركاء من المهرجان، بجانب العديد من المتبرعين.

مواعيد عروض مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة

ينطلق برنامج الفنون الأدائية يوم 6 أكتوبر بعرض رويدو من تشيلي بمسرح الفلكي، وهو العرض الأول من دولة تشيلي بمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة، يجمع عرض رويدو بين العرض الحي والتكنولوجيا السمعية والبصرية الحديثة التي تُعرض لأول مرة بالوطن العربي، العرض من إنتاج ليكوادورا، وهي مؤسسة فنية تشيلية مهتمة بالفنون متعددة المجالات.

ويعرض يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر عرض أكزاك، كلمة أكزاك مشتقة من أكساك وهي كلمة تركية الأصل، وهو عرض فني يجمع 12 راقصًا من دول مختلفة منهم مصر وفرنسا، ويقدم العرض في إطار فني متناغم، وهو من إخراج هالة فطومي وإيريك لاموريس.

يومي 16 و17 أكتوبر عرض فن العرائس بساحة روابط للفنون من الدنمارك، يقدم العرض بعنوان نغمات الجسد السوريالية، يمزج العرض بين عرض رقص عرائس حي مع موسيقى إلكترونية بالخلفية، العرض من إنتاج سو فلانك فيوري، وهي مؤسسة عروض أدائية دنماركية.

كما يعرض بساحة روابط للفنون يوم 20 و21 عرض التي سكنت البيت قبلي، من دولة فرنسا، وهو العرض الأول بالعالم، يقدم العرض باللغتين العربية والفرنسية بالمزج بين الشعر والموسيقى والتمثيل، والعرض من إخراج هنري جول، كما سيقدم العرض أجزاء من ديوان السورية رشا عمران، التي ستقدمه بصوتها باللغة العربية، أما السورية ناندا محمد ستقدم الأشعار بالفرنسية، وستقوم الفنانة الفرنسية إيزابيل دوتوا بغناء مقاطع من الأشعار.

يختتم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي كاف فعالياته بعرض «ذكريات لورد»، من دولة فرنسا على مسرح الفلكي، يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر، وهو عرض رقص معاصر من تصميم الفرنسي أوليفييه ديبوا، الذي صُنف بين أفضل 25 راقصًا حول العالم، ويقدم العرض بمشاركة 35 فنانًا.