مانشستر يونايتد وفياريال.. نهائي أوروبي مبكر وكريستيانو رونالدو «سلاح» متخصص بالأندية الإسبانية

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تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وفياريال، الساعة التاسعة مساء، في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري ابطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل الفريقين المباراة في محاولة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة، وتصدر المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وبالأخص بعد الخسارة التي تلقاها مانشستر يونايتد في المباراة الأولى أمام يونج بويز، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة

ألتقى الفريقين في أخر مباراة جمعتهم في نهائي الدوري الأوروبي للنسخة الماضية، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وتبث المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي براميم 3 ، بتعليق صوتي الدولي التونسي عصام الشوالي، ويشهد على اللقاء ملعب أولد ترافورد، معقل الفريق الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو

يأتي الفريق الإنجليزي بأفصل لاعبي العالم في هذه المباراة، البرتغالي كريستيانو رونالد، صاحب ومحطم الأرقام التاريخية لكرة القدم، وبالأخص في الدوري الإسباني مع الفريق الملكي ريال مدريد، والذي يعرف جيداً الفرق الإسبانية في المواجهات.

ويعتبر فياريال خامس أكثر فريق واجه رونالدو في مسيرته الكروية، بعد أتلتيكو مدريد وبرشلونة وفالنسيا وملقة.

ماذا قدم رونالدو أمام فياريال ؟

ولعب رونالدو 19 مباراة سابقة أمام فياريال، من ضمنها 15 مباراة مع ريال مدريد، و4 مباريات مع مانشستر يونايتد، وتمكن من تسجيل 13 هدفاً وصناعة 5 أهداف خلالها.

وقاد رونالدو ريال مدريد خلال تلك المواجهات إلى الفوز في 8 مباريات، مقابل 5 تعادلات، وهزيمتين فقط، بجانب 4 مباريات انتهت بالتعادل مع مانشستر يونايتد.

وشهد موسم 2010-2011 تقديم رونالدو أفضل مباراة له أمام فياريال، عندما قاد ريال مدريد للفوز بستة أهداف لهدفين على ملعب سانتياغو برنابيو وساهم «سي أر 7» في تلك المباراة بأربعة أهداف من الأهداف الستة، بعدما سجل هدفاً وصنع 3.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

في حراسة المرمي:دافيد دي خيا

أليكس تيليس - هاري ماجواير - رافائيل فاران - ديوجو دالوت

فريد - سكوت ماكتوميناي

بول بوجبا - برونو فيرنانديش - ماسون جرينوود

كريستيانو رونالدو.