/652498/خاص-بسبب-غضب-الجماهير-والمدربين-شوقي-غريب-يقترب-من-إعلان-رحيله-عن-المنتخب-الأولمبي

يتعرض شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنتقادات شديدة، وذلك بعد إلان توليه المنتخب من جديد، بعد رحيله قبل 45 يوماً من الأن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن شوقي غريب يفكر جدياً في الرحيل عن صفوف منتخب مصر خلال الفترة القادمة، وإعطاء الحق للمجلس الجديد بتولى الأفضل بعيداً عن لجنة أحمد مجاهد.

ومن المتوقع في ظل الضغوطات التي تأتي من الجماهير ولاعبي كرة القدم السابقين، خاصة محمد صلاح وربيع ياسين، يفكر جدياً شوقي غريب في عدم الاستمرار خلال الفترة القادمة مع منتخب مصر، والبعد عن الضغوطات.

محمد صلاح: «ارحموا منتخب مصر» من شوقي غريب وهاني أبو ريدة.. والصداقات هي من تحدد المدربين

تحدث محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، عن قرار تعيين شوقي غريب مدرباً لمنتخب مصر الأولمبي وذلك بعد رحيلة عقب أولمبياد طوكيو.

وأضاف خلال تصريحاتت ليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس2" قرار عودة شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي غير جيد للغاية، من جانب أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع" ارحمونا وارحمو الجماهير، كيف يعقل أن يتواجد وائل رياض شيتوس ومعتمد جمال وشوقي غريب، وهاني أبو ريدة، من غير المعقول أن تقف مصر على هؤلاء الأسماء فقط".

تعيين شوقي غريب مدرباً للمنتخب الأولمبي

وزاد" كان من المفترض أن يرفض شوقي غريب هذه المهمة، ولكن لأن هاني أبو ريدة راضي عن غريب ومن أصدقائه المقربين، قرر أن يأتي للمنتخب من جديد، وكل المجموعة مقربة من أبو ريدة".

أكد شوقي غريب المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، أن فينجادا المدير الفني للاتحاد كنا على تواصل دئم ويشاهد ما أفعله مع المنتخب الأولمبي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" لم أسعى للوصول لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر خلفاً لحسام البدري، وشرف لي التواجد مع منتخب مصر، ولا أحب أن أتواجد مكان أي مدرب إلا بإختيار الاتحاد المصري لكرة القدم".

وزاد" من يهاجموا شوقي غريب عندما يتم ترشيحي للمنتخب الأول، يتحدثوا ويقولوا ان شوقي هو الأقرب للمنتخب الأولمبي، وعندما أتواجد في المنتخب الأولمبي يتغير الحديث".

وتابع" لم أقم بتغيير أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، إلا بعدما علمت بأنه سيقوم بالتواجد مع أحد الأندية خلال الفترة القادمة، وتواجد طارق سليمان نظراً لخبراتة الكبيرة في مجال التدريب".

وأردف" حققنا المطلوب منا خلال الفترة الماضية، ولدينا طموح كبير للوصول لأعلى مستوى خلال الفترة القادمة، وأتمنى أن أنجح في الصعود لأولمبياد طوكيو القادمة".