على قدم وساق..مستقبل وطن يكثف الاستعدادات الفائقة لدور الانعقاد الثاني بالبرلمان

/652501/على-قدم-وساقمستقبل-وطن-يكثف-الاستعدادات-الفائقة-لدور-الانعقاد-الثاني-بالبرلمان

تأتي النجاحات الكبرى كنتائج لمقدمات منطقية من الجهد والنشاط المكثف والمثابرة، وهي المعادلة التي لايتخلى عنها حزب الأغلبية البرلمانية، صاحب الشعبية الأكبر في الشارع المصري، مستقبل وطن، والذي تحرص قياداته على الاستعداد لانطلاق دور الانعقاد الثاني، بشكل عملي وناجز ويتوجه مباشرة لصالح المواطنين.

يرصد دوت الخليج، الجهود المتواصلة من جانب قيادات حزب مستقبل وطن، حيث لقاءات لاتتوقف مع أمانات المحافظات الخاصة بالحزب، والنواب من أصحاب الخبرة والأسماء التي تتمتع بثقل كبير في محافظاتها، في وجود قيادات وكوادر ووجوه شابه، ضمن عملية انصهار لعناصر تبادل الخبرات والتعرف على متطلبات الشارع، والاستعداد الجيد لدور الانعقاد المقبل.

دأب واضح

قاد رئيس الأغلبية البرلمانية، النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أكبر قدر من اللقاءات الموسعة، مع قيادات وكوادر الحزب، التنظيمية والبرلمانية والشبابية، والقيادات النسائية، حيث رسم خريطة كاملة بطول البلاد وعرضها، لمتطلبات نواب المحافظات في الجمهورية المصرية، ونقل التعليمات إليهم التي تتعلق بالاستعداد الجيد لدور الانعقاد المقبل.

ومؤخرا قد استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اجتماعًا موسعًا للهيئة البرلمانية للحزب بمحافظة الشرقية، كحلقة في سلسلة اللقاءات المثمرة التي يعقدها الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، المهندس أشرف رشاد، مع الهيئات البرلمانية على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار الاستعداد الحقيقي لممارسة أدوار الأغلبية المشهودة تحت القبة.

وقد حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد، وحسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى عيسوي، أمين التنظيم والنائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ ،واستمرارًا لتعزيز التعاون، شارك في الاجتماع اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية بالنواب لحزب الشعب الجمهوري

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن الأمور التنظيمية الخاصة بمسابقة دوري مستقبل وطن، والتشديد على أهمية تحقيق الهدف الأسمى منه وهو تعزيز المنافسة بين الشباب واكتشاف المواهب، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية تعزيز التقارب مع المواطنين والنزول للشارع والاستماع لشكواهم وسرعة ايجاد حلول واقعية وموضوعية لها.

اجتماعات متواصلة

واصل قيادات حزب مستقبل وطن لقاءاتهم مع نواب المحافظات المصرية المختلفة، وهي اللقاءات التي تأتي بأثر إيجابي مباشر، سواء على المواطنين وتلبية متطلباتهم أو على صعيد تهيئة النواب لدور انعقاد جديد سيتطلب أدوارا تشريعية ورقابية وخدمية مكثفة، حيث استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اجتماعًا موسعًا للهيئة البرلمانية للحزب بمحافظات شمال وجنوب سيناء ودمياط .

اللقاء الموسع جاء ذلك استمرارًا لسلسة اللقاءات التي يعقدها الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، المهندس أشرف رشاد، مع الهيئات البرلمانية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث حضره المهندس أشرف رشاد، وحسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى عيسوي، أمين التنظيم ، وذلك بمشاركة اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية بالنواب لحزب الشعب الجمهوري.

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن الأمور التنظيمية الخاصة بمسابقة دوري مستقبل وطن، والتشديد على أهمية تحقيق الهدف الأسمى منه وهو تعزيز المنافسة بين الشباب واكتشاف الكوادر المبشرة من بينهم، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية تعزيز التقارب مع المواطنين والنزول للشارع والاستماع لشكواهم وسرعة ايجاد حلول ناجزة وسهلة التحقق لها.

تشجيع الشباب

وعلى الرغم من غياب الفعاليات البرلمانية، من جلسات عامة او اجتماعات لجان تشهد الثتاء على وتكريم المواطنين والرياضيين المتفوقين، إلا أن قيادات حزب مستقبل وطن، كانوا في المكان والزمان المناسب، ففي حضور المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جرت وقائع نهائي دوري مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية فى نسخته الثالثة.

وبعدها نظّم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ؛ احتفالية لتكريم أبطال مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على الميداليات الفضية ببارلمبياد طوكيو 2020 من أبناء محافظة الشرقية، وذلك بمقر النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي.

وقد أطلقت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي، تصريحات أكدت فيها أن تكريم اليوم جاء من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشرقية، تقديراً منهم للجهد المبذول، وحث الأبطال علي استمرار حصد الميداليات، والألقاب ورفع اسم مصر في جميع المحافل الدولية، مشيرة إلى أن هذا التكريم يعد شيئا قليلاً مقارنة بما حققه الأبطال من إنجاز يشرف مصر والمصريين.

كما أشادت أمين سر لجنة التضامن علي ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكريمه للأبطال وتشجيعه الدائم للرياضيين، لا سيما من ذوي الهمم بصفة خاصة، وتوفير كافة اوجه الرعاية والدعم لمواصلة رفع إسم مصر.

فيما أعرب الأبطال المُكرمون عن سعادتهم البالغة لتواجدهم اليوم وتكريمهم بحضور ممثلين عن الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، عن حزب مستقبل وطن مؤكدين استمرارهم في بذل المزيد من التدريبات لتحقيق البطولات التي من شأنها رفعة اسم الدولة المصرية.