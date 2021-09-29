/652505/برلماني-هيئة-الاوقاف-نموذج-يحتذي-به-في-المساهمة-في-تنفيذ-المشروعات-القومية

قال النائب محمد على عبدالحميد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هيئة الاوقاف قدمت نموذج يحتذي به في المساهمة في المشروعات القومية ، من خلال طرحها عدد من الوحدات السكنية لدعم محدودي الدخل.

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وأشاد عبدالحميد، في بيان صحفي اليوم ، إعلان المهندس علاء عبدالعزيز ، رئيس الهيئة تسليم الوحدات خلال النصف الاول من هو اكتوبر ، وهو ما يعكس التزام الهيئة بالمواعيد المحددة من قبل مشيرا الي ان وزير الاوقاف نجح في وضع هيئة الاوقاف المصرية علي الطريق الصحيح بعد اختياراته عدد من المسئولين المشهود لهم بالكفاءة.

برلماني: هيئة الاوقاف نموذج يحتذي به في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية

وأشار عبدالحميد ، الي ان رئيس هيئة الاوقاف نجح خلال فترة وجيزة في توقيع العديد من بوتكولات التعاون مع المحافظين للاستفادة من اراضي الهيئة الغير مستغلة وهو ما انعكس علي الارباح التي حققتها الهيئة خلال الشهور القليلة الماضية.

واضاف حققت الهيئة اعلي إيرادات وأرباح خلال شهر يوليو الماضي تخطت حاجز المائة مليون جنيه لأول مرة في إيرادات يوليه، وكانت في نفس الشهر عام 2019 / 2020م ثمانية وثلاثين مليونًا وثمانمائة ألف جنيه، وفي عام 2020 / 2021م ثمانية وثمانين مليونًا وخمسمائة وسبعة وعشرين ألفًا، وبلغت هذا العام مائة مليون واثنين وخمسين ألفًا، بزيادة قدرها نحو أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف جنيه، بنسبة 13% عن نفس الشهر من العام الماضي 2020 / 2021 م، وزيادة قدرها نحو واحد وستين مليونا ومائتي ألف جنيه بنسبة زيادة 157% عن نفس الشهر من العام قبل الماضي 2019/ 2022.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن رئيس هيئة الاوقاف نجح في تطبيق عملية الحوكمة وضبط شئون الهيئة المالية والإدارية، وهي التوجيهات الدائمة التي طالب الرئيس السيسي بتطبيقها بشأن الحفاظ على الوقف وحسن استثماره، وأن تكون جميع تعاملاته بالقيمة السوقية العادلة، لتحقيق شروط الواقفين بضوابطها الشرعية والقانونية.

يذكر ان المهندس علاء عبدالعزيز ، رئيس هيئة الاوقاف اكد انه فور اعلان نتيجة القرعة سيتم تسليم الوحدات السكنية مباشرة في 10 اكتوبر المقبل بعد دفع مقدم الوحدة لافتا الى ان عدد الوحدات يبلغ 2400 وحدة منها 900 بالعاشر من رمضان و1500 وحدة أخرى بالسادات .

وأوضح رئيس هيئة الأوقاف انه تم طرح هذه الشقق السكنية بنظام التمويل العقاري وتسهيل في السداد يصل إلى ٢٠ سنة