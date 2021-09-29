جدة - نرمين السيد - ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة وحى الهرم برفع أى ناتج للأعمال مع إقامة سور بجوار أحد المنشآت لعدم إلقاء المخلفات بمحيطه. كما وجه المحافظ، بسرعة تغيير مسار أحد الكابلات الكهربائية بمسار الطريق الفاصل بين طريقى اللبينى والمريوطية. رافق المحافظ خلال الجولة علاء بدران السكرتير العام، والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولة ميدانية لمحافظ الجيزة بطريقى المريوطية واللبينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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