رئيس استئناف القاهرة: السيسى وجه بمساواة الهيئات القضائية وتطوير المنظومة

جدة - نرمين السيد - وجهت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المحكمة وعضو مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على توجيهاته بمساواة الهيئات القضائية بعضهم البعض وتعزيز خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها وصولا للتحول الرقمى ورفع قدرات المحاكم تسهيلا على المتقاضين والمحامين، كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع العمل القضائى خلال العام 2021/2022.





وشهدت الجمعية العمومية حضور المئات من شيوخ القضاة بالمحكمة، وجلس على المنصة أمام القضاة المستشار عصام الدين فريد والمستشار على الهوارى رئيس المكتب الفنى للمحكمة، والمستشار محمد رمزى –رئيس الاستئناف- القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

وبدأت الجمعية العمومية بتلاوة آيات قرآنية، وبعدها الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء رجال القضاء.

وأوضح رئيس محكمة الاستئناف أنه يدرك تماما ما يثار بشأن المساواة بين القضاة بالمحكمة، وقضاة محكمة النقض، بشأن بدل الطعون، وأن هناك بوادر بشأن هذا الموضوع سيتم إعلانها لاحقا لأنها محل دراسة وبحث مع مجلس القضاء الأعلى، مضيفا أنه فى حال وجود اقتراحات موضوعية فيرجى إرسالها للمحكمة.

واستشهد رئيس المحكمة بمقولة سيدنا عمر بن الخطاب أثناء توليه الحكم، عندما قال: "أننى وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أصبت فأعينونى وإن أخطأت فقومونى"، مضيفا بأن الهدف من الجمعية العمومية هو تحقيق رغبات القضاة وأن المحكمة حاولت تحقيق الرغبات قدر المستطاع.

وأشار إلى أن الاجتماع اليوم لترتيب كيفية الحكم بين الناس باعتبارها رسالة عظيمة وأمانة كبيرة عملها الإنسان وغايتنا هى إرساء العدل بين الناس لأن العدل سياج الحكم الرشيد به تصان الحريات وتحقن الدماء وأن تلك الأحكام ستكون معكم فى حياتكم ومماتكم ويوم الحساب، فانشروا العدل رسالة أمن وسلام وطمأنينة للخائفين، ولإرساء دعائم الحكم الرشيد، واعلموا أنكم مقاضون بما تحكمون وأن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله ولا تثنيهم رغبة ولا تمنعهم رهبة من الانتصار للعدل.