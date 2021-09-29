تصنيف «ARCIF»: مجلة السياسة الدولية الـ11 عربيًا.. والديمقراطية فى الفئة Q2

جدة - نرمين السيد - أصدر معامل "التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية" "أرسيف – ARCIF"، أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمى، التقرير السنوى السادس للمجالت للعام 2021.





وهو مؤشر صادر عن تحالف يضم عدة مؤسسات دولية وعربية هي : لجنة الامم المتحدة لغرب اسيا ومكتب اليونيسكو الاقليمي للدول العربية في بيروت ومكتبة الاسكندرية وقاعدة بيانات معرفة، وعدد كبير من الخبراء العرب.

وأوضح التقرير، أن مجلة "السياسة الدولية"، الصادرة عن مؤسسة الأهرام نجحت فى تحقيق معايير الاعتماد، البالغة 32 معيارًا، إذ حصلت على المرتبة الـ11 فى تخصص العموم السياسية من إجمالى عدد المجلات البالغة 56 مجلة على المستوى العربى.

تقرير «أرسيف – ARCIF»



وأفاد المعمل بأن مجلة "الديمقراطية"، الصادرة عن مؤسسة الأهرام نجحت فى تحقيق معايير الاعتماد، البالغة 32 معيارًا، إذ صنفت المجلة ضمن الفئة الثانية Q2، وهى الفئة الوسطى المرتفعة.



وتفخر مؤسسة الأهرام بأنها حصلت على مركزين ضمن قائمة العشر باحثين الأكثر تأثيرًا فى مجال العلوم السياسية على مستوى العالم العربى، وهم الدكتور خالد حنفى، مدير تحرير مجلة السياسة الدولية، فى المركز الأول، وبالمركز الثامن الدكتورة إيمان رجب، رئيس وحدة البحوث الأمنية فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وذلك طبقًا لما تم نشره من الباحثين في مجلة السياسة الدولية والديمقراطية وإصدارات مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

د.خالد حنفى

د.إيمان رجب

وأفاد المعمل، بأن مجلة "الديمقراطية"، الصادرة عن مؤسسة الأهرام نجحت فى تحقيق معايير الاعتماد، البالغة 32 معيارًا، إذ صنفت المجلة ضمن الفئة الثانية Q2، وهى الفئة الوسطى المرتفعة.