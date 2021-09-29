- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وهو مؤشر صادر عن تحالف يضم عدة مؤسسات دولية وعربية هي : لجنة الامم المتحدة لغرب اسيا ومكتب اليونيسكو الاقليمي للدول العربية في بيروت ومكتبة الاسكندرية وقاعدة بيانات معرفة، وعدد كبير من الخبراء العرب.
وأوضح التقرير، أن مجلة "السياسة الدولية"، الصادرة عن مؤسسة الأهرام نجحت فى تحقيق معايير الاعتماد، البالغة 32 معيارًا، إذ حصلت على المرتبة الـ11 فى تخصص العموم السياسية من إجمالى عدد المجلات البالغة 56 مجلة على المستوى العربى.
تقرير «أرسيف – ARCIF»
وأفاد المعمل بأن مجلة "الديمقراطية"، الصادرة عن مؤسسة الأهرام نجحت فى تحقيق معايير الاعتماد، البالغة 32 معيارًا، إذ صنفت المجلة ضمن الفئة الثانية Q2، وهى الفئة الوسطى المرتفعة.
وتفخر مؤسسة الأهرام بأنها حصلت على مركزين ضمن قائمة العشر باحثين الأكثر تأثيرًا فى مجال العلوم السياسية على مستوى العالم العربى، وهم الدكتور خالد حنفى، مدير تحرير مجلة السياسة الدولية، فى المركز الأول، وبالمركز الثامن الدكتورة إيمان رجب، رئيس وحدة البحوث الأمنية فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وذلك طبقًا لما تم نشره من الباحثين في مجلة السياسة الدولية والديمقراطية وإصدارات مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
د.خالد حنفى
د.إيمان رجب
وأفاد المعمل، بأن مجلة "الديمقراطية"، الصادرة عن مؤسسة الأهرام نجحت فى تحقيق معايير الاعتماد، البالغة 32 معيارًا، إذ صنفت المجلة ضمن الفئة الثانية Q2، وهى الفئة الوسطى المرتفعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصنيف «ARCIF»: مجلة السياسة الدولية الـ11 عربيًا.. والديمقراطية فى الفئة Q2 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.