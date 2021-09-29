نشرة حوادث دوت الخليج: «مصرع سيدة وإصابة نجلتها في سوهاج وانتحار طالبة بالصف الثاني الإعدادي في الشرقية

/652514/نشرة-حوادث-تحيا-مصر-مصرع-سيدة-وإصابة-نجلتها-في-سوهاج-وانتحار-طالبة-بالصف-الثاني-الإعدادي-في-الشرقية

شهدت محافظات المحروسة، اليوم الأربعاء ، عددًا من الجرائم، الذى هزت الرأي العام، رصدها قسم حوادث بموقع دوت الخليج، في إطار نشرة إخبارية، وأبرزها: «مصرع سيدة وإصابة نجلتها في سوهاج وانتحار طالبة بالصف الثاني الإعدادي في الشرقية و«قتل والده بسيخ حديدي».. تجديد حبس عاطل 15 يومًا».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جرائم اليوم الأربعاء

مصرع سيدة وإصابة نجلتها في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيبت نجلتها بعد أن تعدي عليهما 3 فتيات بسبب خلافات الجيرة، وعلى الفور تم نقل الجثة والمصابة إلي مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إشارة من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول «ف . أ»، 50 عاما، ربة منزل جثة هامدة، ونجلتها، م . ج» 25 عاما، ربة منزل، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم إدعاء تعدٍ من آخرين، فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ.

واتهمت الأبنة، كلا من: «ر . ع»، 22 عاما، لا تعمل، وشقيقتها «ر . ع»، 21 عاما، لا تعمل، «و ن . ع»، 16 عاما، لا تعمل، بالتعدي عليهما بالضرب بالأيدي، مما تسبب عن إصابتها ووفاة والدتها، بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال، وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات.

انتحار طالبة بالصف الثاني الإعدادي في الشرقية

شهد مركز أبو كبير بالشرقية حادث مؤلم، في انتحار طالبة بالصف الثاني الإعدادي، بعدما علقت نفسها في سقف غرفتها وفارقت الحياة لمرورها بحالة نفسية سيئة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إشارة من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي، بوصول طالبة بالصف الثاني الإعدادي، عمرها 14 سنة، جثة هامدة.

وبسؤال والدها، أفاد بأن ابنته تخلصت من حياتها لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب علاقة عاطفية، وأنها شنقت نفسها بمنزل الأسرة.

«قتل والده بسيخ حديدي».. تجديد حبس عاطل 15 يومًا

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في قتل والده بـ«سيخ حديدي»، بسبب المخدرات.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم يتعاطي المواد المخدرة، وأنه كان دائم التعدى بالضرب على والده، ويوم الجريمة رفض والده «الضحية»، إقراضه مبلغًا من المال قدره 500 جنيه لشراء أقراص مخدرة، فضربه بأداة حادة« سيخ حديدي»، ما أدى إلى جرح قطعي وغائر بفروة الرأس.

وترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح في الرأس وتم حجزه بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، ادعاء مشاجرة.