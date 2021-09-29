/652496/هارب-من-أحكام-بالسجن-80-عاما-القبض-على--موظف-بالمعاش-في-قضايا-اختلاس-وتزوير

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط موظف بالمعاش مقيم بالشرقية محكوم عليه في 7 قضايا اختلاس وتزوير، بإجمالي سجن 80 عاما.

وبمواجهة المتهم أقر بالأحكام الصادرة ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

دوت الخليج يرصد في السطور تفاصيل ضبط موظف بالمعاش مقيم بالشرقية محكوم عليه في 7 قضايا اختلاس وتزوير

وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ في كشف غموض ما تم تداوله على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، حول قيام سيدة بممارسة البلطجة وفرض إتاوات على السائقين بالإسكندرية، حيث تم ضبطها.

موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»

كانت عدة منشورات تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بشأن تضرر شخص من قيام سيدة بممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على السائقين في منطقة فيكتوريا بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بمحافظة الإسكندرية، وبالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها وتبين أنها بدون عمل ومقيمة بدائرة القسم ولها معلومات جنائية.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم ضبطها أثناء قيامها بتحصيل مبالغ مالية من السائقين، مقابل تحميلهم للركاب وبحوزتها مبلغ مالي، وبمواجهتها أمام جهات أقرت بنشاطها، وأن المبلغ المالي من حصيلة ذلك النشاط، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.