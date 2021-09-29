«قتل والده بسيخ حديدي».. تجديد حبس عاطل 15 يومًا

/652497/قتل-والده-بسيخ-حديدي-تجديد-حبس-عاطل-15-يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في قتل والده بـ«سيخ حديدي»، بسبب المخدرات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة الشروع في قتل والده ب«سيخ حديدى»بسبب المخدرات

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم يتعاطي المواد المخدرة، وأنه كان دائم التعدى بالضرب على والده، ويوم الجريمة رفض والده «الضحية»، إقراضه مبلغًا من المال قدره 500 جنيه لشراء أقراص مخدرة، فضربه بأداة حادة« سيخ حديدي»، ما أدى إلى جرح قطعي وغائر بفروة الرأس.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على الأداة المستخدمة فى الجريمة، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح في الرأس وتم حجزه بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص، أتضح قيام ابن المصاب بالتعدي على والده بالضرب، وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة العامة للتحقيقات.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.