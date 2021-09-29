/652504/خاص-خناقة-بين-الأهلي-وبيراميدز-للحصول-على-خدمات-باهر-المحمدي-مدافع-الإسماعيلي

يسعى فريق بيراميدز في تقوية صفوفة بالتعاقد مع باهر المحمدي، لاعب النادي الإسماعيلي وذلك بعد طلب مباشر من إيهاب جلال مدرب الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز، يريد التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، والمدافع الأكثر طلباً في سوق الانتقالات الصيفية أو الشتوية.

ومن جانب آخر دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب، وذلك بعد طلب من المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، والذي يرغب في تواجد اللاعب بدلاً من بدر بانون المدافع المغربي.

وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تسويق بدر بانون خلال الفترة القادمة، وذلك لعدم الحاجة إليه مع الفريق بسبب هبوط مستواة، والذي تغيير كثيراً عن البداية مع النادي الأهلي.

وستكون المفاوضات شديدة على بهر المحمدي من جانب إدارتي الأهلي وبيراميدز، وسيكون الحاسم في هذا الأمر هي رغبة اللاعب في نهاية المطاف.

خالد القماش: لابد أن يكون رئيس الإسماعيلي القدرة لديه القدرة المالية أولا للخروج من الأزمات

أكد خالد القماس، نجم الإسماعيلي السابق، أن نادي الإسماعيلي لا يقل دائما عن أندية الأهلي والزمالك، وذلك برغم ما يحدث للفريق خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" الإسماعيلي الضلع الثالث للدوري المصري، وهناك أبناء الفريق هم من يحملوا النادي وأبرزهم الكابتن على أبو جريشة، ويعاني النادي ماديا للغاية، في ظل ظهور أندية الشركات خلال السنوات الأخيرة".

بيراميدز يطلب التعاقد مع باهر المحمدي

وتابع" هناك عدد كبير من اللاعبين تم التواصل معهم من أجل التواجد مع الفريق الموسم القادم، وسيتم تجهيز الشيكات الخاصة بمقدم التعاقدات، ولكن من يحمل الفريق في منتصف الموسم".

وأردف" عائلة عثمان لن تترشح في الانتخابات القادمة، ولابد من المرشح أن يعرف أنه سيعمل على الصرف على النادي ماليا، والنادي يريد أن يعودة لسابق عهدة الجميل".

واختتم" حتى الآن لم يتم إنهاء أزمة نادي النجوم، والفريق مهدد بعد إبرام التعاقدات، والفريق سيكون به العديد من اللاعبين الشباب داخل الفريق".