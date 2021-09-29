/652508/خاص-من-500-لـ-270-ألف-جنية-تعرف-على-عقد-شوقي-غريب-الجديد-مع-المنتخب-الأولمبي

بعد إعلان اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، عودة شوقي غريب من جديد لصفوف المنتخب الأولمبي، جاءت المفاجأة بعقد المدرب مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن راتب شوقي غريب مع منتخب مصر السابق كان 500 ألف جنية شهرياً، بينما في العقد الجديد مع منتخب مصر جاء بمقابل 270 ألف جنية.

وبعد إعلان عودة شوقي غريب لمنتخب مصر من جديد، جاءت الانتقادات من نجوم كرة القدم المصرية والجماهير، بسبب تعيين مدرب المنتخب السابق.

والغريب في الأمر أن المدرب وافق تقليل راتبة مع منتخب مصر من 500 ألف جنية لـ 270 ألف جنية، يمثل عدم موضح الرؤية خلال الفترة القادمة، وأن موافقة المدرب على تقليل الراتب للنصف، نال إستعجاب الكثيرين.

محمد صلاح: محمد هاني يتعرض للظلم مع الأهلي.. وكارلوس كيروش «النقطة المضيئة» مع الفراعنة

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن محمد هاني لاعب الأهلي يتعرض للظلم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس2" بخصوص منتخب مصر، أرى أن محمد هاني لاعب النادي الأهلي يتعرض لظلم شديد للغاية، والنادي الأهلي يتعامل معه بطريقة غير جيدة وغير مفهومة، فكان سبباً رئيسيا في فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين على التاولي".

وأكمل" محمد هاني ظهير أيمن عالمي، والمنتخب قرر إستدعاء لاعب خط وسط من أجل اللعب في مركز الظهير الأيمن، وهو أكرم توفيق، وكان من المفترض أن يتم تواجد حازم إمام لاعب نادي الزمالك، نظراً لخبراتة مع منتخب مصر".

عقد شوقي غريب مع منتخب مصر

وزاد" كارلوس كيروش هو الأفضل فقط من ضمن الاختيارات التي جاءت لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، وتواجدة بشرة خير للجميع وللجماهير المصرية التي تريد التواجد في كأس العالم العام القادم".

وأردف" اختيارت كارلوس كيروش ممتازة، ويضم من يتألق فقط ولا يعتمد على الأسماء، وبدليل تواجد لاعبي طلائع الجيش الذين فازوا ببطولة السوبر المصري أمام الأهلي".

واختتم" أتمنى أن يحصل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش على فرصة حقيقة مع المنتخب، لأنه خامة جيدة وممتازة".