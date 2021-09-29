بتورتة «بلوك»..رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ40 بطريقة كوميدية

/652512/بتورتة-بلوكرضوى-الشربيني-تحتفل-بعيد-ميلادها-الـ40-بطريقة-كوميدية

يحل اليوم الذكرى الأربعين لعيد ميلاد الإعلامية رضوى الشربيني صاحبة الجملة الشهيرة «بلوك..بلوك..بلوك» والتي استعانت بها في الإحتفال بذكرى ميلادها من خلال كتابتها على الـ«تورتة» الخاصة بالحفل.

دوت الخليج يرصد احتفال رضوى الشربيني بعيد ميلادها الأربعين

رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الأربعيين مع الجمهور

نشرت رضوى الشربيني صورة من داخل الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها وجهة الشكر للجمهور: “خلاص كده النهارده تميت ٤٠ سنه وشكلى كبرت بجد، لكل اهلى واصحابى و حبايبى شكرا على كل كلمه و كل معايده و رساله ومكالمه “.

شقيق رضوى الشربيني يعايدها بكلمات مؤثرة

وحرص محمد الشربيني شقيقته الإعلامية رضوى الشربيني على تهنأتها بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحته الشخصية بموقع انستجرام حيث نشر فيديو لها برفقة عائلتها وأصدقائها المقربين وهم يغنون ويحتفلون بها.

وعلق الشربيني على المقطع والصورة وكتب: "هي حبيبتي.. أختي.. عمودي الفقري.. أمي.. رفيقتي.. صديقتي المفضلة كل شيء بالنسبة لي كل سنة وأنت طيبة".

رضوى الشربيني تتألق ببرنامج هي وبس

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة "CBC سفرة"، الذي يلاقى نجاحا كبيرا في أوساط الفتيات والسيدات، وهجوما شرسا من الرجال لاعتقادهم بأن البرنامج السبب الرئيسي في انقلاب زوجاتهم عليهم وزيادة معدلات الطلاق داخل مصر، لكن لم تلتف رضوى لكل هذا الإنتقادات ولازلت تستمر في عرض برنامجها التي لطالما اشتهرت به عبر السنين.

أبرز المعلومات حول رضوى الشربيني

الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برامج متألقة، تزوجت وأنجبت بنتين ثم انفصلت عن زوجها، تعرضت لمشاكل في الحمل مما سبب تغير وزنها، واضطرارها لترك العمل كمذيعة، والعمل في شركة بترول، ولكنها عادت بعد عدة سنوات إلى تقديم البرامج بسبب عدم رضاها عن نفسها في ذلك الوقت ورغبتها في التغيير، حيث اتخذت قرارا بإنقاص وزنها واتباع نظام غذائي صحي، كما أنها داومت على الذهاب إلى الصالات الرياضية حتى تمكنت من خسارة أكثر من 30 كيلو جرام. رضوى كانت متعلقة بوالدها الراحل حسب قولها، وتعتبر أن "أهم رجل في حياة أي بنت هو أبوها".