بأغنية «أحلى ونص»..عمرو دياب يتصدر قائمة الأكثر استماعا على تطبيق أنغامي

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يواصل الهضبة عمرو دياب تحقيق نجاحته الساحقة بشكل ممتالي كان أحدثها تصدره قائمة الأكثر استماعا على تطبيق الأغاني الشهير «أنغامي» من خلال أغنيته «أحلى ونص» التي احتلت تريند تويتر بعد طرح البرومو الدعائي للعمل.

دوت الخليج يرصد تألق عمرو دياب بأغنية أحلى ونص

عمرو دياب يتصدر قائمة الأكثر استماعا على أنغامي

نشر تطبيق «أنغامي» قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا خلال شهر سبتمر والذي شهد صدارة عمرو دياب في بأغنيته "أحلى ونص" ، وفي المركز الثاني جاء الفنان أحمد كامل بأغنيته "على عيني" التي تصدرت تريند يوتيوب لأكثر من 5أيام متواصلة ، أما عن المركز الثالث فتألق به محمد حماقي بأغنية " لو هتسيب" ، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان "خطر" ، وجاء أحمد سعد في المركز الخامس والأخير بأغنية "الملوك".

عمرو دياب يستعد لطرح أغنية «عيشني»

هذا وكشف النجم عمرو دياب عن البوستر الدعائي لأغنية الجديدة «عيشني» والتي من المقرر أن يطرحها خلال الفترة المقبلة عبر تطبيق فودفون ميوزك، وروج عمرو دياب لأغنته الجديدة من خلال حسابه الرسمي بموقع التديوينات القصيرة “تويتر”، اذ كتب: “قريبًا على Vodafone music اشترك وخليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة عيشني أول ما تنزل".

عمرو دياب يثير الجدل بحفله بالأدرن

هذا وقد أثار الفنان القدير عمرو دياب الجدل بدولة الأردن في الساعات القليلة الماضية بسبب حفله الذي من المقرر أن يقيمه هناك خلال الفترة القليلة المقبل، وهو ضمن حملة الهوى جنوبي، التي أطلقتها سلطنة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من أجل تنشيط السياحة المحلية وتشجيع الزوار للقدوم إلى العقبة.

بداية أزمة حفل عمل دياب بالأردن

بدأت أزمة عمرو دياب بالأردن تزامنا مع بيان أصدره حسن الرياطي، النائب عن محافظة العقبة، بالمملكة الأردنية الهاشمية، طالب فيه وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الإثنين، بإلغاء حفل الهضبة عمرو دياب، المقرر إقامته في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وجاء في نص بيان النائب حسن الرياطي عن حفل عمرو دياب، "إن الحفل الغنائي يعد مخاطرة صريحة لدين الدولة و القيم المجتمعية، إضافة إلى أنها تشكل مخالفة وخرقًا واضحًا لأوامر الدفاع، وتجاوزًا وتعديًا على كافة الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها".

أسعار تذاكر عمر دياب تثير غضب جمهور الأردن

وأثارت تذاكر حفل عمرو دياب جدلا واسعا في الأدرن بسبب ارتفاع سعرها والتير ربطها البعض بمحاولة الحكومة الإردنية بالتلاعب عن طريقها لزيادة الضرائب، ويتسع المسرح الذي سيستضيف الحفل إلى 4 آلاف مقعدًا ، موزعة على أربعة أقسام ويبدأ سعر تذكرة الفئة الأقل من 85 دينار ، ثم الثالثة بـ 155 دينار ، والثانية بـ 225 دينار ، وأخيرا الفئة الاولى والأغلى ويصل سعرها 300 دينار أردني أي مايعادل 423 دولارا ، وهو مايوازي 6400 جنيها مصريًا