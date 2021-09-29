منظمة خريجى الأزهر تستقبل 50 إماما ليبيا للتدريب على تفكيك الفكر المتطرف

جدة - نرمين السيد - عقدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، دورة تدريبية بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب 50 إمامًا وواعظًا من مختلف المناطق الليبية، بحضور الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبية.





وقال أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، فى بيان اليوم الأربعاء، إن المنظمة عقدت عدة دورات سابقة للأخوة الليبيين، وتم تدريب أكثر من 450 متدربًا ليبيًا حضروا إلى القاهرة لتلقى العلوم الشرعية من علماء الأزهر الشريف ومنتسبى المنظمة، موضحًا أننا نهدف من هذه الدورات أن يسود المنهج الوسطى فى كل أنحاء العالم للقضاء على الفكر المتشدد.

من جهته، قال الدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى، إن قضيتنا وقضية الشعب الليبى وقضية مصر الأزهر هى كيفية توضيح الخطاب الإسلامى السمح، لأن الدين جاء لينظم حركة الناس فى الحياة، وهى حركة بناء وتفاعل من أجل إعمار الأرض، ومن ينطلق فى خطابه من غير هذا التوجه فهو بلا شك مخطئ.

بدوره، قال عبد الدايم نصير مستشار فضيلة الإمام الأكبر وأمين عام المنظمة، إننا مطالبون بالحفاظ على بلادنا وإتاحة الأدوات لمعرفة إسلامية مستنيرة، تتيح الفهم الصحيح للمنهج الوسطى وحقيقته، مطالبًا بالتركيز على قضية السلوك والأخلاق، مؤكدًا أن قضية العقيدة هى محور هام فى الدول الإسلامية.

من ناحيته، قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق والمستشار العلمى للمنظمة، إننا نحرص على إظهار الفكر الإسلامى المستنير فى صورته الطيبة، معربًا عن أمله أن تعود ليبيا إلى سابق عهدها، حيث كان الأمر الدينى فيها قائمًا على الجمع بين الظاهر والباطن، ومن هنا تحرص المنظمة فى هذه الدورات على توضيح سماحة الإسلام.

من جانبه، قال الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بليبيا ورئيس لجنة رعاية الليبيين فى مصر: "إننا نقدر الجهود العظيمة لمؤسسة الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وهذا التقدير مستمد من التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك الذى يربط بين الشعبين المصرى والليبى".

وفى الختام، وجه الشيخ أكرم الجرارى رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس إدارة المنظمة، والقائمين على المنظمة لجهودهم المبذولة والتى تصب فى مصلحة الشعب الليبى، خاصة التعاون المثمر فى الجوانب العلمية والثقافية من أجل توضيح رسالة الإسلام السمحة، ومحاربة التطرف والإرهاب.