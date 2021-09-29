قرارات جمهورية بتخصيص أراض لصالح القوات المسلحة ووزارتى البترول والشباب 

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرار رقم 421 لسنة 2021 بتخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح القوات المسلحة.





كما أصدر القرار رقم 422 لسنة 2021 بتخصيص مساحة 16.42 فدان بناحية الزعفرانة محافظة البحر الأحمر من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها فى إقامة منطقة تسهيلات برية جديدة. كما أصدر الرئيس، قرار رقم 423 لسنة 2021 بإنهاء التخصيص للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغ مساحتها 19.92 فدان ناحية محافظة البحر الأحمر ويعاد تخصيصها لصالح وزارة الشباب والرياضة. كما أصدر القرار رقم 424 لسنة 2021 بتعديل الحد الإدارى الفاصل بين محافظتى شمال وجنوب سيناء وتخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة، لاستخدامها كحدود لمطار طابا وحدود نطاق أمن للمطار.

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