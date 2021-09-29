فيديوجراف - إزالة التعديات.. حملات ميدانية لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز التعديات التى تمت إزالتها بعد بعد توجيهات الرئيس السيسى الأخيرة.

وتواصل معدات المحليات بالمحافظات عملها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والرى وأملاك الدولة، بغرض الحفاظ على مستحقات الدولة بكل محافظات الجمهورية.

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