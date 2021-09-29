4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم لأفضل أعمال إنشائية فى العالم

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعلان المجلة الامريكية "Engineering News - Record" 4 4 مشروعات مصرية مشروعات فائزة فى مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية فى العالم لعام 2021، فى نسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 21 دولة فى 18 مجال مختلف فى صناعة التشييد والبناء.





وأشار رئيس الوزراء إلى أن فوز مصر فى مسابقة هذا العام وما سبقها العام الماضى، إنما يعكس شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية فى تنفيذ مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات وفى زمن قياسى تحقق طفرة تنموية سريعة تأسيساً لجمهورية جديدة ينعم فيها الشعب المصرى بالحياة التى يطمح إليها.

وتوجه رئيس الوزراء، بالتهنئة والشكر لشركتى "المقاولون العرب" و"أوراسكوم" ولجميع العاملين بهما على هذا الجهد والإنجاز الذى أصبح مثار فخر للمصريين جميعاً، مؤكداً أن شركاتنا الوطنية أصبحت تمتلك مقومات عالمية فى هذا القطاع.

وكانت مصر الدولة الوحيدة فى المسابقة التى حازت على أربع جوائز ضمن قائمة ضمت 30 مشروعا فائزاً، حيث فازت بأفضل مشروع عالمى فى فئة مشروعات المياه والصرف الصحى عن مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر"، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ونفذه تحالف شرکتی "المقاولون العرب" و"أوراسكوم"، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع عالمى فى فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل عن مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودى "الياهو هانبى بالإسكندرية"، والذى نفذته شركة "المقاولون العرب" تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وحصلت مصر على جائزة أفضل مشروع عالمى فى فئة مشروعات النقل والسكة الحديد عن مشروع مترو الأنفاق، الخط الثالث - المرحلة الرابعة 4B، والذى نفذه تحالف شرکتی "المقاولون العرب" و"أوراسكوم"، تحت إشراف هيئة مترو الأنفاق بوزارة النقل، وجائزة أفضل مشروع عالمى فى فئة مشروعات المبانى الحكومية عن مشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى نفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتأتى أهمية مجلة ENR الأمريكية فى كونها متخصصة فى تغطية أخبار، وصناعة تحليلات محترفة عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها فى صناعة الإنشاءات، وتقوم المجلة الأمريكية سنويا بإعداد تصنيف حول أكبر شركات المقاولات وشركات التصميمات الهندسية والمشروعات الإنشائية الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.

