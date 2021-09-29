توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ومصر للطيران

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، كابتن طيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجارى بالشركة، وعددا من قياداتها، حيث جرى خلال اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومصر للطيران فى عدة مجالات.





وقع البروتوكول عن الكنيسة نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، وكابتن طيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة مصر للطيران. وأعرب قداسة البابا عن تقديره لشركة مصر للطيران بصفتها الشركة الوطنية، مشيرا إلى خبراته الإيجابية مع الشركة من خلال رحلاته العديدة على متن طائراتها، كما رحب بتوقيع بروتوكول التعاون. ومن جهته أعرب الطيار عمرو نبيل عن سعادته بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبأن تقدم الشركة خدماتها المختلفة للكنيسة.

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