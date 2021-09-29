جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الوزارة بتحسين أحوال الأئمة علميًا وماديًا واجتماعيًا، مشيرة إلى أنه يجرى إنهاء إجراءات التعاقد على دفعة إضافية.
وفى سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنها ستنتهى من تسليم الزى الثانى لجميع الأئمة للعام (2020 - 2021) فى أكتوبر المقبل، ليصل إجمالى ما تم تسليمه بالفعل نحو 85 ألف زى أزهرى بخلاف الـ90 ألف التى تم التعاقد عليها والتى ستبدأ الوزارة فى توزيعها مع ذكرى المولد النبوى الشريف بداية من يوم 20 أكتوبر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تتعاقد على 90 ألف زى أزهرى للأئمة للعام المالى الحالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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