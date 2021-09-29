الأوقاف تتعاقد على 90 ألف زى أزهرى للأئمة للعام المالى الحالى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الوزارة بتحسين أحوال الأئمة علميًا وماديًا واجتماعيًا، مشيرة إلى أنه يجرى إنهاء إجراءات التعاقد على دفعة إضافية.

وفى سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنها ستنتهى من تسليم الزى الثانى لجميع الأئمة للعام (2020 - 2021) فى أكتوبر المقبل، ليصل إجمالى ما تم تسليمه بالفعل نحو 85 ألف زى أزهرى بخلاف الـ90 ألف التى تم التعاقد عليها والتى ستبدأ الوزارة فى توزيعها مع ذكرى المولد النبوى الشريف بداية من يوم 20 أكتوبر المقبل.