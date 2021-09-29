رئيس جامعة دمياط: تطعيم 45% من الطلاب بلقاح كورونا استعدادا للعام الجديد

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة دمياط الدكتور سيد دعدور، أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الجامعى الجديد، وانتهت من تطعيم 12 ألف طالب وطالبة، بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا بما يعادل 45% من أعداد الطلاب.





وقال دعدور فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه يجرى حاليا تجهيز المدن الجامعية، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتقليل الكثافة داخل الحجرات إلى 50%. وأشار إلى أن الجامعة بدأت تحصل على مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية للجامعات، وأنها فى سبيل تحقيق مراكز أكثر تقدما، تقوم بنشر الأبحاث فى المجلات العالمية، وترصد مكافآت تصل إلى 100 ألف جنيه للأبحاث المتميزة. وشدد على أن الجامعة تتفاعل مع قضايا المجتمع، حيث قدمت الدراسات الفنية عن مشكلة تلوث المياه، ودراسات عن ظاهرة أطفال الشوارع وأسباب ركود صناعة الأثاث، بالإضافة إلى مساهمتها القوية فى مشكلة محو الأمية.



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