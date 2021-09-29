جامعة أسيوط تستقبل وفدا من جامعة فيرجينيا تلك بالولايات المتحدة الأمريكية «صور»

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استقبل اليوم رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال وفدا من جامعة فيرجينيا الأمريكية يضم كلا من الدكتورة دونالد هاسبون نائب رئيس الجامعة المساعد للشئون الدولية والدكتور جيل سيبل أستاذ العلوم البيولوجية والدكتورة كاترين املينك نائب رئيس الجامعة المساعد لنظم التعليم ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

جامعة أسيوط تستقبل وفدا من جامعة فيرجينيا تلك بالولايات المتحدة الأمريكية وقد اصطحب رئيس جامعة أسيوط الوفد الأمريكى فى جولة داخل الحرم الجامعي ، وبدأت الجولة بزيارة مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة وبعد ذلك زيارة صالة الامتحانات الإلكترونية والتى تم تجهيزها لإجراء الامتحانات الإلكترونية فى مختلف كليات جامعة أسيوط. واختتمت الجولة زيارة المستشفى البيطرى التى تعتبر أكبر مستشفى متخصصة فى مجال الطب البيطري وتم إقامتها على مساحة 9 فدان وتضم المستشفى وحدة للأحياء المائية حيث تعتبر أول وحدة متخصصة على مستوي الجمهورية وتم إنشاؤها بتكلفة 10 مليون جنيه. ازالة التعديات بالفيوم وشدد الوزير على أن هناك تكليفات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتعامل الفورى مع أى حالات تعد، أو مخالفات، فلن يسمح بعودة هذه الممارسات مرة أخرى، وسيتم التعامل بحسم، وطبقا للقانون، حتى لا تنتقل الظواهر العشوائية للمدن الجديدة. مدينة الفيوم وأضاف المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة التعديات على مساحة الأرض، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير وشرطة المرافق بالمدينة. وأكد المهندس عبدالوهاب صميدة، مواصلة حملات إزالة التعديات والمخالفات، لتأكيد هيبة الدولة ومنع الظواهر العشوائية بأنحاء المدينة كافة.

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