الزمالك ينعي كبير مشجعي القلعة البيضاء رأفت الخواجة

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نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، خبر نعي لكبير مشجعي الزمالك رأفت الخواجة، وبكلمات حزينة ودعت القلعة البيضاء كبير مشجعيها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنعي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، رأفت الخواجة كبير مشجعي نادي الزمالك بعدما وافته المنية اليوم الأربعاء.

وتتقدم إدارة النادي إلى أسرته وجماهير نادي الزمالك بخالص التعازي والمواساة داعين المولى أن يلهم أهله وسائر محبيه الصبر والسلوان.

حسام المندوة

أكد حسام المندوة، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن ما حدث في اللقاء الختامي في بطولة الدوري المصري، كان غيريباً، وهناك علامات إستفهام حول هذا الأمر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" عند دخول لاستاد بترو سبورت، لم أتمكن من الدخول بشكل هادئ، بالرغم من وجود غسمي في الكشف الخاص بالحضور".

وتابع" شيكابالا لم يقم بغثارة جماهير الزمالك خلال لقاء البنك الأهلي الختامي، ولا افهم ما الذي حدث من أحمد مجاهد تجاه شيكابالا".

محمد أوناجم وسيف الدين الجزيري

وزاد: " أموال الإشتراكات داخل نادي الزمالك وصل لمبلغ جيد حتى الأن وليس ما يتم نشرة على وسائل التواصل الإجتماعي، ولا أستطيع تطبيق جميع اللوائح بسبب عدم وجود جمعية عمومية".

وأردف:" فصل العضوية في نادي الزمالك كنا قد تحدثنا أن تكون 5000 جنية، ولكن تم رفض الإعتراف بهذا الأمر، بسبب عدم وجود جمعية عمومية".

اشتراكات نادي الزمالك

وواصل: " لا اريد الحديث عن الأرقام الخاصة بالإشتراكات، ولكنها تخطت حاجز الـ 20 مليون، ولا نعمل بشكل جيد وهادئ حاليا، ولا نستطيع العمل بشكل جيد مع الأمر، وجماهير نادي الزمالك هي الداعم للنادي".

واختتم: " هناك آليات يتم إتباعها من أجل التبرع لنادي الزمالك، ونقترب من الإنتهاء من تعاقد أشرف بن شرقي، والمشكلة حالياً هي الشرط الجزائي مع اللاعب، وأتمنى أن يتم نهايتة في أقرب وقت".