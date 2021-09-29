سلبية المسحة الطبية للمنتخب الوطني إستعداداً لمواجهة ليبيريا غداً

/652518/سلبية-المسحة-الطبية-للمنتخب-الوطني-إستعدادا-لمواجهة-ليبيريا-غدا

أسفرت نتيجة المسحة الطبية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم,عن سلبية عينة جميع اللاعبين المنضمين للمعسكر إستعداداً لمواجهة المنتخب الليبيري ودياً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجهة المنتخب المصري منتخب ليبيريا في التاسعة من مساء غد الخميس في التاسعة مساء علي أرضية ملعب ستاد برج العرب بالأسكندرية.

يأتي ذلك ضمن إستعدادات المنتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لمواجة المنتخب الليبي في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش قد أعلن قائمة الفريق المبدئية والتي تضم24 لاعباً وهم:

قائمة المنتخب

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

تصريحات كيروش

وقال كيروش أن محمد صلاح هو الأنسب لحمل شارة قيادة المنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف كيروش : كل مدرب لدية طريقة في إختيار قائد الفريق وهذا قراري وأري أنة الأنسب.

وعقد كيروش مؤتمر صحفي علي هامش مران المنتخب اليوم إستعداداً لخوض المباراة الودية أمام منتخب ليبيريا والمقرر إقامتها بعد غد الخميس علي أرضية ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.

نتيجة مباراة مصر والجابون

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.