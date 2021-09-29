/652519/بالأسماء-الحركة-القضائية-لهيئة-المفوضين-الجدد-لعام-2022

حصل «موقع دوت الخليج» على الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2021 -2022، اليوم الأربعاء، التي أقرها المُستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2021 -2022

وتضمن القرار

تولي المستشار محمد محمود محمد عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الهيئة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2021.

كما تم تكليف المستشار محمد عبدالنعيم محمد نصير، نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة.

وتضمنت الحركة توزيع 1178 عضوًا من أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة، وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.

النيابة الإدارية

وفي سياق أخر كشف بيان صادر من النيابة الإدارية، أنه اتساقًا مع الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري.

وجاء ذلك في ضوء انتشار ظاهرة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومنشآت الري، وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع تلك الظواهر واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيلاً لدور النيابة الإدارية في تحقيق الردع العام والخاص واستهداف جرائم بعينها تعد أشد خطرًا على الوظيفة العامة.