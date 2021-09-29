«قدر الله وماشاء فعل»..نجاة كريم أبو زيد من حادث سير مريع

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تعرض الفنان كريم أبو زيد لحادث سير شنيعة على الطريق الدائرى أدى إلى تحطم سيارته بشكل مريع، لكن بفضل العناية الإلاهية نجى الفنان من الموت.

دوت الخليج يرصد نجاة الفنان كريم أبو زيد من حادث سير

كريم أبو زيد ينجو من الموت بأعجوبة

وحرص كريم أبو زيد على طمأنة جمهوره ومحبيه عليه من خلال نشر صور سيارته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك التي تدمرت من الحادث وعلق عيلها قائلا: “حادث غريب جدا قدرالله وماشاء فعل ألف حمد وشكر لك يا رب أنا كويس”.

حوادث تعرض لها الوسط الفني خلال شهر سبتمبر

الجدير بالذكر أن شهر سبتمر مثل لعنة على عدد كبير من النجوم، اذ أنه تعرض العديد منهم لحوادث مريرة بدأت بنشوب الحريق داخل منازل الفنانين بالفنانة ميرفت أمين حين اندلع حريق هائل بالعقار التي تسكن به الفنانة في منطقة المهندسين، نتج عنه وفاة شخص نتيجة للاختناق، ووقعت الشقة المحترقة فوق شقة ميرفت أمين، وتم إخلاء كل السكان إلى السطح ومنهم الفنانة الكبيرة، وسريعا وصلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على الوضع وأنقذت المواطنين.

وكشفت المصادر حينها عن نجاة الفنانة ميرفت أمين من الحريق، فضلا عن استقرار وضعها الصحي وعدم تأثرها بما حدث في الحريق رغم قرب شقتها من مكان إندلاع الحدث.

أما عن الفنان شريف منير فكشف عن اندلاع حريق في منزله بسبب وقوع سيجارة على سقف غرفة بالمنزل، مشيرا إلى أن رجال إطفاء منطقة المقطم إستطاعوا السيطرة على الموقف، اذ نشر مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، كشف من خلالها حريق الغرفة، وعلق عليها قائلا: “الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت .. شبت حريقة .. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق”.

وتابع: “الحمدلله قدر الله وماشاء فعل . وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي و بنتي إللي كانوا لوحدهم في البيت ..لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وانا مش موجود”.

فضلا عن الفنانة منة فضالي التي اندلع حريق في مطبخ منزلها أدى إلى إصابة ولدتها بحروق في يديها، والفنان حمادة هلال التي تعرضت زوجته وأولاده لحادث سير نتج عن إصابتهم.