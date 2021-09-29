/652522/السيدة-العجوز-يوفينتوس-تلتقط-أنفاسها-الأخيرة-أمام-تشيلسي-بدوري-الأبطال

يستعد فريق يوفنتوس لمباراته اليوم السبت أمام فريق تشيلسي ضمن منافسات دوري أبطال اوروبا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت قائمة الفريق الإيطالي يوفينتوس على العديد من الغيابات في خط الهجوم، ويأتي على الإسباني أتلفارو موراتا، والأرجنتيني باولو ديبالا، بعد تعرضة لشد في العصلة الخلفية في المباراة السابقة مع السيدة العجوز، في الدوري الإيطالي.

يخوض الفريق الإيطالي يوفينتوس مباراة اليوم أمام تشيلسي بدوري الأبطال، لأول مرة منذ عام 2018، يدخل فريق السيدة العجوز بطولة دوري أبطال اوروبا بدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتخصص مع الفريق الإيطالي في الأهداف القاتلة للمباراة في الوقت البدل الضائع.

قائمة يوفينتوس أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بيرين.

خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، كيليني، دانيلو، كوادرادو، ساندرو، بونوتشي، روجاني.

خط الوسط: ماكيني، بيرنارديسكي، كييزا، رابيو، لوكاتيلي، بنتانكور، كولوسيفسكي.

خط الهجوم: مويس كين.

حكم مباراة تشيلسي ويوفينتوس

ويقود الإسباني خيل مانزانو الحكم الدولي اللقاء بين الفريقين، والذي يبلغ من العمر 37 عام، وخبرة في التتحكيم تصل لـ 9 أعوام، كان أول ظهورة في لقاء مالقا ومايوركا بالدوري الإسباني في عام 2012.

أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الرحيل من يوفينتوس

كتب كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية على فيس بوك: “كل من يعرفني، يعرف عن حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي حيث مدهش للغاية والمسار الذي صنعناه معا مكتوب بحروف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمدهشة”.

وتابع: “لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الان، كما ارى عودتي الى اولد ترافورد تعلن في جميع انحاء العالم. انه مثل الحلم اصبح حقيقة، بعد كل الاوقات التي عدت فيها للعب ضد الانسان. متحدون، وحتى كخصم، لطالما شعرت بمثل هذا الحب والاحترام من المؤيدين في المدرجات”.

وأضاف: “هذه بالتاكيد 100 % الاشياء التي تصنعها الاحلام! اول دوري محلي، اول كاس لي، اول نداء لي للمنتخب البرتغالي، اول دوري ابطال اوروبا، اول حذاء ذهبي واول الكرة الذهبية لي، جميعهم ولدوا من هذا الرابط الخاص بيني وبين الشياطين الحمر. كتب التاريخ في الماضي وسيكتب التاريخ مرة اخرى! لديك كلمتي! انا هنا! لقد عدت الى حيث انتمي! لنجعلها تحدث مرة اخرى”.

وأتم: “ملاحظة - سير اليكس، هذه لك”.