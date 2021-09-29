إنهاء الهياكل بنسبة 100%.. مدبولى يتابع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء بكر البيومى، مدير إدارة الإشارة، واللواء أكرم النشار، مدير إدارة النظم، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عادل حامد، رئيس الشركة المصرية للإتصالات، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، أن هذا الاجتماع بهدف متابعة مجمل الأعمال التى تتم فى قطاعات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجهود تنفيذ هذا المشروع الحضارى المميز، ويتم التخطيط له ليكون نقلة نوعية فى مجال تقديم الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات، ليعكس صورة حديثة لمصر المعاصرة.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع نقل الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالمحور الخاص بالبنية التحتية، فقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط الخارجى مع سنترالى الشروق ومدينتى، لافتا كذلك إلى موقف تغطية المحمول عبر محطات أعلى المبانى بالحى الحكومى، وتنفيذ تجربة البرج التشاركى.

وحول التطبيقات المتخصصة، أشار وزير الاتصالات إلى أنه تم الانتهاء من حصر وتدقيق 893 تطبيقا، وجار إعداد خطة تهجير للبيانات، والاختبار النهائى لها، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تشغيل واختبار التطبيقات الخاصة بالمراسلات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على البيئة الحوسبية المؤقتة، وجار إتاحة التطبيقات للجهات التى أنهت عملية رقمنة الوثائق الحكومية فى مركز البيانات الموحد، كما أنه جار إعادة الاختبارات على النسخة المحدثة لإدارة الموارد البشرية، مضيفاً أنه تم الانتهاء من التطبيقات الخاصة بمتابعة المشروعات القومية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه تم الانتهاء من رقمنة 86 مليون ورقة فى كافة مراحل مشروع رقمنة الوثائق الحكومية الذى يستهدف 200 مليون ورقة، مشيراً كذلك إلى موقف وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى بالجهات الحكومية، حيث تم الانتهاء من التشكيل النهائى لعدد 43 جهة، منوها إلى أن هناك 20 مسارا تدريبياً فى هذا الإطار، و73 برنامجا لكل المسارات، ومستهدف تدريب 2400 متدرب، تم الانتهاء من تدريب 1430 متدرباً منهم، وجار استكمال تدريب الباقين.

وفيما يتعلق بخطة تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، أشار وزير الاتصالات إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 22 ألف متدرب من إجمالى مستهدف حوالى 38 ألف متدرب، وتشمل برامج التدريب أساسيات التحول الرقمى، والتحول الرقمى لمكافحة الفساد وإدارة المشروعات، إلى جانب أساسيات الابتكار والفكر الإبداعى.

من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مكونات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استهل العرض بسير العمل فى أعمال المرافق والبنية الأساسية، موضحاً أنه فيما يخص مياه الشرب يتم تنفيذ خط قطره 1.000 مم سيتم تشغيله تزامناً مع تشغيل محطة التحلية بخليج السويس، لزيادة كمية المياه التى تخدم العاصمة بطاقة 70 ألف م3/يوم.

كما تنفيذ خط مياه لتغذية العاصمة من محطة العاشر من رمضان بطاقة 100 ألف م3/يوم، وآخر بقطر 1.000 مم بطاقة 125 ألف م3/يوم للتغذية من محطة مياه القاهرة الجديدة، بينما بدأ العمل فى أبريل 2021، فى تنفيذ محطة المياه الدائمة للعاصمة الإدارية والخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وعددها 3 خطوط، بقطر 2.200 مم، بإجمالى طول 150 كم.

كما عرض الوزير موقف تنفيذ خطوط وخزانات الرى الرئيسية وأوجه الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى رى المسطحات الخضراء والمحاور الرئيسية بالعاصمة الإدارية، فضلاً عن الاستفادة من باقى المياه المعالجة بربطها على مخرات السيول أو المصارف للإستفادة القصوى منها فى إعادة استخدامها، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ محطة معالجة العاصمة الإدارية بطاقة 250 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، مؤكداً سير العمل بمعدلات جيدة فى تنفيذ المرافق بمناطق البنوك، والحى الحكومى، والأحياء السكنية، وعلى امتداد محاور الطرق الرئيسية والداخلية المنتظر الانتهاء منها قريباً.

وتناول المهندس عبدالمطلب ممدوح موقف طرق الحى الحكومى والمحاور الرئيسية، موضحاً أنه تم تركيب 112 ألف م2 من البازلت فى طرق الحى الحكومى، وفيما يتعلق بالمحاور الرئيسية بالمدينة، أشار إلى أنه يتم تنفيذ الطريق الدائرى الأوسطى، ومحورى التسعين الشمالى والجنوبى، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبى، وعدد من الطرق الأخرى بما يشمل الرصف والتشجير والإنارة، إلى جانب تجهيز الميادين الرئيسية لتكون العاصمة على أهبة الإستعداد فى صورة مميزة.

كما تطرق إلى موقف تنفيذ مشروع النهر الأخضر، بما يشمل الأعمال التنفيذية للمداخل الرئيسية للمشروع، وأعمال الزراعات والنباتات المزهرة، وملء البحيرة الصناعية، لافتًأ إلى أن مساحة المشروع تقترب من 870 فداناً، تضم مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، ومسارات للدراجات الهوائية، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، إلى جانب مشروعات استثمارية مستقبلية ومنطقة الأعمال المركزية.

وأشار إلى موقف تنفيذ الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح سير العمل بالحى السكنى الثالث R3، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية لمبانى المجاورتين الأولى والثامنة وأعمال تنسيق الموقع العام، بنسبة إنجاز 92.5%، وتناول موقف الأعمال الإنشائية بالفيلات والتاون هاوس بالمجاورة الرابعة، وأعمال تنسيق الموقع.

كما تناول موقف تنفيذ الحى السكنى الخامس R5 والمسمى جاردن سيتى الجديدة، ذى الطابع المعمارى المميز، لافتاً إلى أن متوسط نسبة الإنجاز الإجمالية للهياكل الخرسانية 90%، كما يتم استكمال التشطيبات وتنفيذ أعمال الواجهات والطرق والمرافق، وتطرق الى موقف اعمال التشطيبات الداخلية للوحدات، والخارجية بمنطقة الفيلات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عرضوا خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للحى الحكومى، حيث أشاروا إلى أنه تم إنهاء الهياكل الخرسانية والمبانى من الداخل بنسبة 100%، كما يتم استكمال أعمال الواجهات، والأعمال الكهروميكانيكية بنسب تقترب من 99.5%، لتصل النسبة الإجمالية لتنفيذ الحى الحكومى إلى نحو 97.8%، وتم كذلك تناول مخطط تسكين الوزارات فى مقار الحى، وأوضحوا أن الأعمال المتبقية لإنهاء الحى الحكومى تتمثل فى إنهاء أعمال الشبكات مثل الأعمدة الذكية وأعمدة الإنارة العمومية وأعمال الإتصالات، وكذا شبكة الإتصالات اللاسلكية، وتقوية شبكات المحمول، وبوابات الدخول والخروج الالكترونية، كما أنه جار إجراءات التشغيل الابتدائى لكل أنظمة المبنى وتكاملها بعد توصيل المرافق للمبنى وإنهاء أعمال الإدارات التخصصية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن ممثلى الهيئة الهندسية عرضوا أيضاً موقف شبكات الحى الحكومى بمختلف أنواعها، وتتضمن أعمال شبكات مياه الشرب، والرى، وصرف الأمطار، والصرف الصحى، وكهرباء الجهد المتوسط، وشبكة الإتصالات، والغاز الطبيعى، والتكييفات، ونظم الصوتيات والمرئية بقاعات الاجتماعات داخل مقار الحى الحكومى، كما تم توريد 100% من أثاث مبانى الحى الحكومى، كما عرضوا موقف أعمال الواجهات واللاند سكيب، والنوافير والشلالات، والبلازات، والإضاءات الليلية، والتطرق إلى أنماط التشطيبات الداخلية للوزارات، وموقف أعمال التسويات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة يوضح الموقـف التنفيذى لشبكة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل واختبار سنترال الحى الحكومى بمركز اتصالات العاصمة NN1، كما تم التنسيق على تدبير معدات التغذية الكهربائية بواسطة إدارة الإشارة خلال مدة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى للبنية التحتية للاتصالات بالحى السكنى الأول R1، حيث تم التنويه إلى أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال فى كل من المجاورة الثانية والثالثة والرابعة، ومن المخطط الانتهاء من كافة الأعمال بالمجاورة الأولى خلال أكتوبر المقبل، كما تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية فى الحى السكنى الثانى R2 بالكامل، وجار الانتهاء من الأعمال المتبقية فى الحى السكنى الثالث R3 والحى السكنى السادس R6.

وحول الموقف التنفيذى للمحاور الرئيسية، فقد تمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية لمحورى بن زايد الجنوبى والشمالى، وكذا محور التسعين الشمالى.