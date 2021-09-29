افصل واسمع.. النشرة المرورية: كثافات بكوبرى أكتوبر وشارع شارل ديجول

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية، على معظم الطرق والمحاور، مساء اليوم الأربعاء، لها طابع خاص، وتشهد معدلات تتجاوز بين 60 إلى 65%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى طريق الجيش للقادم من كوبرى ستانلى إلى مناطق سبورتينج.

وتابع: "ظهرت أيضا بعض الأحجام بمحور قناة السويس عند منطقة محرم بك، إضافة إلى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة"، مشيرا إلى أن محور المحمودية سيكون بديل جيد جدا.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع المشاية المتجه لشارع بورسعيد، إضافة بعض الأحجام بنطاق حى الجامعة.

وتابع أن محافظة القليوبية، تشهد بعض الكثافات عن منطقة ميت نما، والمتجه للطريق الزراعى.

وبين صابر، أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، بها بعض الأحجام أعلى مناطق الكنيسة والمنيب، وأعلى مناطق الأوتوستراد، وأعلى مناطق المرج.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تشهد انفراجة مرورية، عدا شارع شارل ديجول، القادم من مجلس الدولة ومتجه لشارع النيل، وشارع الجامعة المتجه لفيصل والهرم، لذا يفضل سلوك شارع السودان.

ولفت صابر إلى أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وعن الحركة المرورية فى القاهرة، أوضح أن هناك أحجاما أعلى كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، داعيا إلى سلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

كما نصح صابر القادمين من مناطق "شرق القاهرة والمطرية والزيتون ومصر الجديدة"، والمتجه لأكتوبر أو الشيخ زايد، بسلوك محور الفريق العصار، ثم محور روض الفرج.