فيديوجراف- توسعات ومسارات جديدة.. السعودية تستعد لاستقبال موسم العمرة

جدة - نرمين السيد - استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، 25 مسارا جديدا فى المسجد الحرام، لتوفير سبل الراحة لقاصدى بيت الله الحرام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد فى ظل تزايد أعداد المصلين والمعتمرين.





ويوضح الفيديوجراف التالى، أبرز ملاح التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، والتى تتضمن إنشاء مصليات جديدة داخل المسجد وساحاته، وإضافة حارات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. وتستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام لاستقبال موسم للعمرة بتشديد عمليات التطهير والإجراءات الاحترازية لكورونا، وتنظيم دخول المصلين إلى المواقع المخصصة للصلاة، بالإضافة إلى تدشين بث إذاعى مباشر للمسجد الحرام بعدة لغات.

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