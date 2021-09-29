فيديو.. الزراعة: حجم التعديات على الأراضى الزراعية انخفض كثيرا فى 2021

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن هناك نشاطا ملحوظا لإدارة حماية الأراضى، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد المتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.





وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، أن حجم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة انخفض كثيرا فى 2021 وأصبحت مساحات لا تذكر وخصوصا فى فترة الأعياد، موضحا أن الدولة المصرية تحافظ على الرقعة الزراعية بعد فترة من التعديات بدأت فى 2011، مشيرا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة فى حال التعدى على الأراضى. وأكد القرش، أن هناك 35 حالة تعد وقعت على الأراضى الزراعية منذ عيد الأضحى الماضى، على مساحة 3 أفدنة وتمت إزالتها بالكامل، مؤكدا أن الدولة المصرية بدأت فى منع التعدى نهائيا.

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